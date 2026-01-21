भागीरथपुरा में एक माह पहले आज के दिन शुरू हुआ था दूषित पानी से मौत का सिलसिला, लापरवाही और राजनीति की भेंट चढ़ गया एक महीना

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा में एक माह पहले आज ही के दिन दूषित पानी से मौत का सिलसिला शुरू हुआ था। बिहार निवासी 50 वर्षीय सुमित्रा बाई भागीरथपुरा निवासी बेटे के यहां आई थीं। वे करीब एक माह यहां रहीं। इस दौरान दूषित पानी से उनकी तबीयत बिगड़ गई।

उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद उपचार शुरू हुआ, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ और 21 दिसंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। दूषित पानी से हुई इस मौत के बाद भागीरथपुरा में उल्टी-दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। 29 दिसंबर को तो एक साथ 150 से ज्यादा मरीज मिलने के बाद पूरे शहर में हाहाकार मचा और बचाव कार्य शुरू हुआ।

भागीरथपुरावासी आज भी दहशत में हैं मौत का सिलसिला शुरू हुए एक माह बीत चुका है। भागीरथपुरावासी आज भी दहशत में हैं। नगर निगम ने भागीरथपुरा के 30 प्रतिशत हिस्से में टंकी से पानी सप्लाई शुरू कर दी है, लेकिन दहशत का माहौल यह है कि रहवासी आज भी टंकी से सप्लाई हो रहे पानी को पीने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने एक माह में दूषित पानी से इतनी मौतें देख ली हैं कि अब तो नल से पानी आता देखकर भी डर लगने लगता है। रहवासी आज भी आरओ प्लांट वालों से पीने का पानी खरीदकर पी रहे हैं।

एक माह में ठप हो चुका है व्यापार भागीरथपुरा में 100 से ज्यादा छोटे व्यापारी हैं, जो खाने-पीने की रेहड़ी लगाकर अपनी रोजी-रोटी चला रहे थे। दूषित पानी से मौतों के बाद से इन लोगों का व्यापार ठप पड़ा है। इन छोटे दुकानदारों का कहना है कि हमें किसी ने व्यापार करने से रोका नहीं है, लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही। क्षेत्र में पानीपुरी का ठेला लगाने वाले रोहन का कहना है कि डर लगता है कि कहीं हमारी वजह से किसी का जीवन संकट में न पड़ जाए। लगभग यही स्थिति खाने-पीने की दुकान लगाने वाले अन्य छोटे व्यापारियों की भी है। निजी अस्पतालों को 1.21 करोड़ रुपये का भुगतान मंगलवार को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कोर्ट को बताया कि प्रशासन भागीरथपुरा में लोगों को निश्शुल्क उपचार उपलब्ध करवा रहा है। शासन अब तक निजी अस्पतालों को 1.21 करोड़ रुपये का भुगतान उपचार के लिए कर चुका है। मुख्य सचिव ने कोर्ट को यह भी बताया कि शासन कोर्ट के आदेशों के पालन को लेकर गंभीर है। शासन ने तीन स्तरीय निगरानी व्यवस्था की है। क्षेत्र के बोरिंग में दूषित पानी की शिकायत के बाद हुई जांच में 51 बोरिंग का पानी दूषित मिला था। इन बोरिंगों को बंद कर दिया गया है। दूषित पानी की वजह का पता लगाकर सुधार कार्य कर दिया गया है। शेष स्थानों पर भी जहां-जहां भी लीकेज मिल रहे हैं, टीमें लगातार काम कर रही हैं।