SIR ने पकड़वाया कुख्यात बदमाश... चोरी-हत्या के 100 से ज्यादा केस दर्ज, पुलिस ने खंगाले थे 800 CCTV फुटेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गीतानगर में होस्टल संचालिका के फ्लैट में में हुई चोरी का खुलासा हो गया है। पलासिया पुलिस ने इंटरस्टेट चोर अब्दुल रशीद उर्फ तलवार सिंह को गिरफ्तार किया है। तलवार सिंह ने देश के अलग-अलग शहरों में सौ से ज्यादा चोरियां की है। वह अकोला से एसआइआर फॉर्म भरने के लिए इंदौर आया। जाने के पहले फ्लैट में हाथ साफ कर फरार हो गया। पुलिस ने 800 स्थानों से फुटेज निकाले और कड़ियां जोड़ते हुए तलवार सिंह के घर तक जा पहुंची।

गीतानगर में की थी चोरी डीसीपी जोन-3 राजेश व्यास के मुताबिक 3 दिसंबर को गायत्री अपार्टमेंट (गीतानगर) में चोरी हुई थी। आशीष कदम और दीपक कदम द्वारा रिपोर्ट लिखवाई थी। मां उषा होस्टल संचालित करती है। वह साढ़े दस बजे काम से गई थी। डेढ़ बजे लौटी तो फ्लैट के ताले टूटे मिलें। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाले तो एक बदमाश बाइक से जाते हुए नजर आया। टीआइ सुरेंद्रसिंह रघुवंशी ने चार टीमें बनाई। करीब 800 स्थानों से फुटेज निकाले और पुलिसकर्मी खजराना जा पहुंचे। चोर एक गैरेज पर बाइक ठीक करवाते हुए दिखा।

तलवार सिंह पुत्र को पकड़ा मैकेनिक ने बताया उसका नाम अब्दुल रशीद है। उसने बंद मोबाइल नंबर लिखवाए थे। एक्सपर्ट ने तकनीकी जांच की और चालू नंबर निकाल लिए। बुधवार को टीम ने मेहबेबिया मस्जिद के समीप नयागांव अकोला निवासी अब्दुल रशीद उर्फ तलवार सिंह पुत्र अब्दुल हमीद शाह को पकड़ लिया। आरोपित ने बताया वह मूलत: नार्थ तोड़ा का रहने वाला है। वोटर आईडी के लिए एसआइआर फार्म भरने इंदौर आया था। पहले उसने तिलकनगर से बाइक चुराई फिर उसी बाइक से उषा के फ्लैट तक जा पहुंचा। ताला तोड़कर चोरी की और मिनटों में फरार हो गया। चोरी का सोना पोटली बनाकर खजराना में रहने वाले जीजा इरफान के घर में रख दिया था।