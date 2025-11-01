मेरी खबरें
    इंदौर में SIR का कार्य शुरू... 4 नवंबर से घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे बीएलओ

    MP News: इंदौर जिले में मतदाता सूची का गहण पुनरीक्षण (SIR) कार्य शुरू हो चुका है। चार नवंबर से बीएलओ मतदाताओं के घर जाकर फार्म भरवाएंगे। जिले के सभी 28.46 लाख से अधिक मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही मतदाताओं की सुविधा और सुगमता के लिए 2625 मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा।

    By prem jat
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 10:24:07 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 10:24:07 PM (IST)
    1. इंदौर जिले में मतदाता सूची का गहण पुनरीक्षण (SIR) कार्य शुरू
    2. चार नवंबर से बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाकर फार्म भरवाएंगे
    3. सभी 28.46 लाख से अधिक मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर जिले में मतदाता सूची का गहण पुनरीक्षण (SIR) कार्य शुरू हो चुका है। चार नवंबर से बीएलओं मतदाताओं के घर जाकर फार्म भरवाएंगे। जिले के सभी 28.46 लाख से अधिक मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही मतदाताओं की सुविधा और सुगमता के लिए 2625 मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। यह कार्य SIR के दौरान ही होगा, ताकि हर मतदाता को अपने घर के समीप ही मतदान केंद्र की सुविधा मिल सके।

    जिले में वर्तमान में 34 मतदान केंद्र ऐसे है, जहां 500 से भी कम मतदाता पंजीकृत हैं। यह स्थित कम आबादी वाले क्षेत्रों में है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सुविधा बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। जिले में 2625 मतदान केंद्र 28.67 लाख पंजीकृत मतदाताओं की व्यवस्था संभाल रहे है।


    जिले में 585 नए मतदात केंद्र बनाने का प्रस्ताव

    आयोग के नए नियमों के अनुसार किसी एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम सीमा तय नहीं है। ऐसे में जिले में 585 नए मतदात केंद्र बनाने का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजा है। हालांकि अभी तक इस पर आयोग की स्वीकृति नहीं मिल सकी है।

    कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 500 से कम

    अपर कलेक्टर नवजीवन पंवार ने बताया कि मतदाताओं के घर से मतदान केंद्र की अधिकतम दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी कारण कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 500 से कम है। ग्रामीण और कम आबादी वाले क्षेत्रों कम मतदाता वाली समस्या है।

    बीएलओ को दिया जा रहा प्रशिक्षण

    एसआइआर के लिए बीएलओ की नियुक्ति कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद 4 नवंबर से बीएलओ अपने बूथ के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं के घर-घर जाकर सर्वे का कार्य करेंगे। बीएलओ को मतदाताओं के घर तीन बार जाएंगे और फार्म भरवाएंगे। बीएलओं के साथ ही राजनीतिक पार्टियां अपने बीएलए नियुक्त कर सकेगी, जो मतदाताओं के सर्वे में मदद करेगी।

