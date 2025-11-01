इंदौर में SIR का कार्य शुरू... 4 नवंबर से घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे बीएलओ

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर जिले में मतदाता सूची का गहण पुनरीक्षण (SIR) कार्य शुरू हो चुका है। चार नवंबर से बीएलओं मतदाताओं के घर जाकर फार्म भरवाएंगे। जिले के सभी 28.46 लाख से अधिक मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही मतदाताओं की सुविधा और सुगमता के लिए 2625 मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। यह कार्य SIR के दौरान ही होगा, ताकि हर मतदाता को अपने घर के समीप ही मतदान केंद्र की सुविधा मिल सके।

जिले में वर्तमान में 34 मतदान केंद्र ऐसे है, जहां 500 से भी कम मतदाता पंजीकृत हैं। यह स्थित कम आबादी वाले क्षेत्रों में है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सुविधा बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। जिले में 2625 मतदान केंद्र 28.67 लाख पंजीकृत मतदाताओं की व्यवस्था संभाल रहे है।