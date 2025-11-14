MP: विदेशी जानवरों की तस्करी रोकने के लिए सख्त नियम, हर छह माह में अनिवार्य होगी मेडिकल रिपोर्ट

कपिल नीले, नईदुनिया, इंदौर। वन्यप्राणियों के बचाव के लिए रेस्क्यू आपरेशन चलने के साथ वन विभाग ने विदेशी जानवरों को लेकर नए नियम बनाए हैं। अब विदेशी जानवरों की मेडिकल रिपोर्ट और ब्रिडिंग से जुड़ी जानकारी जुटानी होगी। प्रत्येक वनमंडल सालभर में दो बार इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर वन मुख्यालय भोपाल भेजेंगे। यह जिम्मेदारी प्रत्येक रेंज को सौंपी गई है। नवंबर से लागू इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विदेशी जानवरों की तस्करी रोकना है।

2020 से शुरू हुए पंजीयन केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिवेश पोर्टल पर मकाऊ, अफ्रीकी तोते, टुरको, कैपडोवे, विदेशी कछुए, इगुआना, विदेशी नस्लों के कुत्तों सहित अन्य विदेशी जानवरों के पंजीयन की व्यवस्था कर रखी है। जो लोग ऐसे जानवर पालते या उनका व्यापार करते हैं, उन्हें पोर्टल पर जरूरी जानकारी देनी होती है। बताना होता है कि जानवर कहां से लाया गया, कितनी कीमत पर खरीदा और किसे बेचा। जानवर के स्वास्थ्य और प्रजनन से जुड़ी जानकारी भी देनी जरूरी है। 2022 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के संशोधित नियमों में विदेशी जानवरों को रखने और उनके प्रजनन के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है।