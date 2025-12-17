IND vs NZ ODI सीरीज का तीसरा मैच इंदौर में खेला जाएगा, MPCA ने जारी किया टिकट का रेट, जानिए कीमतें

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: शहर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए नया साल रोमांचक होने वाला है। 18 जनवरी 2026 को इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मैच (IND vs NZ 3rd ODI) खेला जाएगा। यह मुकाबला तीन मैचों की वनडे सीरीज का हिस्सा है, जिसमें पहले दो वनडे 11 जनवरी और 14 जनवरी को अलग शहरों में खेले जाएंगे।

हालांकि इस बार उन्हें मैच देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन (MPCA) ने मंगलवार को टिकट दर की घोषणा कर दी। सबसे सस्ता टिकट 800 रुपये का और सबसे महंगा टिकट सात हजार रुपये में मिलेगा। टिकटों की बिक्री ऑनलाइन www.district.in वेबसाइट के जरिए होगी। अभी टिकट बिक्री की तारीख तय नहीं की गई है।