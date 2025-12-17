मेरी खबरें
    India vs New Zealand ODI सीरीज का तीसरा मैच इंदौर के होलकर इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच के लिए टिकट की कीमतों का निर्धारण एमपीसीए की ओर स ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 05:12:50 AM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 05:23:02 AM (IST)
    IND vs NZ ODI सीरीज का तीसरा मैच इंदौर में खेला जाएगा, MPCA ने जारी किया टिकट का रेट, जानिए कीमतें
    भारत और न्यूजीलैंड सीरीज का तीसरा मैच इंदौर में (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. एमपीसीए ने टिकट दरों का किया निर्धारण
    2. 800 रुपये में मिलेगा सबसे सस्ता टिकट
    3. इंदौर में खेले जाने वाला 8वां अंतरराष्ट्रीय ODI

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: शहर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए नया साल रोमांचक होने वाला है। 18 जनवरी 2026 को इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मैच (IND vs NZ 3rd ODI) खेला जाएगा। यह मुकाबला तीन मैचों की वनडे सीरीज का हिस्सा है, जिसमें पहले दो वनडे 11 जनवरी और 14 जनवरी को अलग शहरों में खेले जाएंगे।

    हालांकि इस बार उन्हें मैच देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन (MPCA) ने मंगलवार को टिकट दर की घोषणा कर दी। सबसे सस्ता टिकट 800 रुपये का और सबसे महंगा टिकट सात हजार रुपये में मिलेगा। टिकटों की बिक्री ऑनलाइन www.district.in वेबसाइट के जरिए होगी। अभी टिकट बिक्री की तारीख तय नहीं की गई है।


    मैच के टिकट की दर

    स्टैंड फ्लोर टिकट दर (₹)
    दक्षिण पवैलियन लोअर 5,500
    फर्स्ट फ्लोर 7,000
    सेकंड फ्लोर 6,500
    थर्ड फ्लोर 5,000
    ईस्ट स्टैंड लोअर 800
    फर्स्ट फ्लोर, प्रीमियम 1,250
    फर्स्ट फ्लोर, रेग्युलर 1,100
    सेकंड फ्लोर 1,000
    वेस्ट स्टैंड लोअर 900
    फर्स्ट फ्लोर, प्रीमियम 1,500
    फर्स्ट फ्लोर, रेग्युलर 1,400
    सेकंड फ्लोर 1,250

    इंदौर में खेले जाने वाला 8वां ODI

    बता दें कि प्रदेश में खेले जाने वाला यह 29वां और होलकर स्टेडियम में आठवां अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच (Holkar Stadium international ODI match) है। इससे पहले होलकर स्टेडियम में 24 सितंबर 2023 को भारत और आस्ट्रेलिया के बीच अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच खेला गया था।

    बचा दें कि सीरीज भारत बनाम न्यूजीलैंड 2025–26 की बिलेटेरल व्हाइट-बॉल श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें कुल 3 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैच शामिल हैं। वनडे सीरीज के बाद टी20 सीरीज खेली जाएगी, जो दोनों टीमों के लिए आगामी टूर्नामेंट की तैयारी का अहम अवसर है।

    संभावित प्लेइंग इलेवन (तीसरा वनडे)

    भारत: (India cricket team playing XI) रोहित शर्मा (कप्तान), श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, शुबमन गिल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रिषभ पंत (विकेटकीपर), मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, दीपक चाहर।

    न्यूजीलैंड: (New Zealand cricket team playing XI) टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन, रॉस टेलर, टिम साउदी, कॉलिन मुनरो, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ट्रेंट बोल्ट, काइल जेमिसन, इश सोढ़ी, मैट हेनरी।

