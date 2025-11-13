मेरी खबरें
    ट्रांसजेंडर से दुष्कर्म, लड़की बनाने के नाम पर हड़पे 25 लाख रुपए

    By Vinay Yadav
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 09:35:22 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 09:43:13 PM (IST)
    ट्रांसजेंडर से दुष्कर्म, लड़की बनाने के नाम पर हड़पे 25 लाख रुपए
    ट्रांसजेंडर से इंदौर में दुष्‍कर्म।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। ट्रांसजेंडर से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने देवास के एक आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। ट्रांसजेंडर ने जेंडर बदलने, दुष्कर्म करने और 25 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक अनुसार इंदौर निवासी 23 वर्षीय ट्रांसजेंडर माडलिंग और फैशन डिजाइनिंग करती है।

    पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान उसकी पहचान देवास में रहने वाले युवराज राजपूत से हुई थी। इसके बाद दोनों की इंस्‍टाग्राम पर बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान पीड़िता ने अपनी पहचान ट्रांसजेंडर के रूप में बता दी थी। नौ मई 2024 को आरोपित मिलने के बहाने घर पहुंचा और जबरदस्ती संबंध बनाए।


    आरोपित ने उससे कहा कि शादी के लिए उसे लड़की बनना होगा। उसने डाक्टर से पीड़ित का उपचार भी शुरू कराया। इसके बहाने पैसे भी हड़प लिए। इससे कार भी खरीद ली थी। साथ ही आरोप लगाया कि नशा कराकर वह दोस्तों से भी संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था।

    मना करने पर मारपीट की। मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपित की देवास में जिम है। वह जिम में आने वाली युवतियों से भी छेड़छाड़ कर चुका है। जिसमें प्रकरण दर्ज हुआ था।

