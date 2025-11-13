ट्रांसजेंडर से दुष्कर्म, लड़की बनाने के नाम पर हड़पे 25 लाख रुपए

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। ट्रांसजेंडर से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने देवास के एक आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। ट्रांसजेंडर ने जेंडर बदलने, दुष्कर्म करने और 25 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक अनुसार इंदौर निवासी 23 वर्षीय ट्रांसजेंडर माडलिंग और फैशन डिजाइनिंग करती है।

पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान उसकी पहचान देवास में रहने वाले युवराज राजपूत से हुई थी। इसके बाद दोनों की इंस्‍टाग्राम पर बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान पीड़िता ने अपनी पहचान ट्रांसजेंडर के रूप में बता दी थी। नौ मई 2024 को आरोपित मिलने के बहाने घर पहुंचा और जबरदस्ती संबंध बनाए।