Jabalpur Highcourt News : भविष्य में अवैध तरीके से हड़ताल पर न जाएं

जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि भविष्य में न केवल जूनियर डॉक्टर्स बल्कि अन्य श्रेणी के डॉक्टर्स सहित दूसरे शासकीय कर्मचारी-अधिकारी अवैध तरीके से हड़ताल पर न जाएं। इसके स्थान पर अपनी मांगें लोकतांत्रिक तरीके से उठाएं। देर से ही सही लेकिन जूडा के पदाधिकारियों के प्रज्ञाचक्षु खुले और हड़ताल खत्म कर दी गई। साथ ही कोरोना महामारी के दौर में दिल से मरीजों की सेवा करने का भरोसा दिलाया गया। लिहाजा, राज्य सरकार से भी अपेक्षा की जाती है कि वह जूडा के प्रति सहानुभूति बरतेगी। मामले की अगली सुनवाई नौ जून को होगी।
मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस सुजय पॉल की युगलपीठ के समक्ष सोमवार को मामला सुनवाई के लिए लगा। इस दौरान जूडा की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता व ब्रह्मानंद पांडे ने जानकारी प्रस्तुत करते हुए बताया कि जूडा के राज्य भर में फैले पदाधिकारियों ने परस्पर विमर्श के बाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सर्वसम्मति से हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। इसी के साथ राज्य भर के जूनियर डॉक्टर्स ड्यूटी पर लौट आए हैं। ऐसे में जूडा के 25 पदाधिकारियों के खिलाफ राज्य शासन की ओर से जारी पंजीयन निरस्त करने की चेतावनी संबंधी शोकॉज नोटिस वापस लिया जाना चाहिए।
नजर अंदाज नहीं कर सकते कोविड काल में डॉक्टर्स की सेवा : हाई कोर्ट ने जूडा सहित अन्य डॉक्टर्स की तारीफ करते हुए साफ किया कि कोरोनाकाल में इनकी सेवाएं नजर अंदाज नहीं की जा सकतीं। कोरोना की पहली व दूसरी लहर के दौरान इनकी ओर से अविस्मरणीय सेवाएं दी गईं। कोरोना की तीसरी लहर से पूर्व तैयारियों में भी वे जुटे हैं। चूंकि जूनियर डॉक्टर्स के कॅरियर की अभी शुरूआत का समय है, ऐसे में राज्य शासन से अपेक्षा है कि वह इनके प्रति सहानुभूति बरतेगी। किसी तरह की कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
मैं स्वयं हाई कोर्ट के विचारों व अपेक्षा से सरकार को अवगत कराऊंगा : महाधिवक्ता
महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया कि मैं स्वयं अपने स्तर पर हाई कोर्ट के आदेश, विचार व अपेक्षा के संबंध में राज्य शासन को अवगत कराऊंगा। सरकार भी डॉक्टर्स की सेवाओं को महत्वपूर्ण मानती है। इसलिए जूडा सहित अन्य डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इस गंभीर दौर में पूर्ववत अपने कर्त्तव्य निर्वहन में जुटे रहें। अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव बहस के दौरान राज्य की ओर से मौजूद रहे।