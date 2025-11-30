नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने पूर्व आदेश के बावजूद जवाब पेश न करने के रवैये को आड़े हाथों लिया। साथ सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। यह राशि कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से जमा करनी होगी।

यह शर्त पूरी करने पर ही संबंधित विषय पर प्रस्तुत जवाब स्वीकार किया जाएगा। कलेक्टर सोमवंशी मामले में व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए और क्षमा मांगी। लेकिन कोर्ट ने एक नहीं सुनी। दरअसल, सीधी निवासी सीता सिंह की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि भूमि अधिग्रहण करते हुए पहले एक करोड 10 लाख 52 हजार रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया था।