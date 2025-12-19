मेरी खबरें
    जबलपुर में CBI ने रिश्वत लेने वाले इंस्पेक्टर को 5km पीछा कर पकड़ा, बाइक की डिक्की में मिली रकम

    जबलपुर में सीजीएसटी विभाग के रिश्वत घोटाले का मामला सामने आया। इंस्पेक्टर सचिन खरे को चार लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ने के लिए CBI टीम ने पांच किलो ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 02:40:58 AM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 02:40:58 AM (IST)
    1. सहायक आयुक्त और अधीक्षक की मिलीभगत उजागर
    2. जांच में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए
    3. दस लाख रुपये की रिश्वत का मामला सामने आया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: सेंट्रल जीसीएटी के इंस्पेक्टर सचिन खरे को चार लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में बुधवार शाम पकड़ने के लिए CBI टीम ने पांच किलोमीटर तक पीछा किया। इंस्पेक्टर ने मदन महल स्टेशन के पास रिश्वत राशि लेकर बाइक से भागने का प्रयास किया। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि सहायक आयुक्त विवेक वर्मा और अधीक्षक मुकेश बर्मन भी इस मामले में शामिल थे।

    CBI टीम ने तीनों अधिकारियों के घर और कार्यालयों की जांच कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। गुरुवार को सहायक आयुक्त विवेक वर्मा और इंस्पेक्टर सचिन खरे को CBI के विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें सोमवार तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया।


    जानकारी के अनुसार होटल संचालक विवेक त्रिपाठी से सहायक आयुक्त विवेक वर्मा, अधीक्षक मुकेश बर्मन और इंस्पेक्टर सचिन खरे ने कुल दस लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। आरोपित मुकेश बर्मन अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है।

