जबलपुर में सीबीआई ने ट्रेन में मारा छापा, सेंट्रल कमांड के अफसर से पांच लाख रुपए बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि,जबलपुर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज (एमईएस ) के अफसर को ट्रेन में पांच लाख रुपये कैश के साथ पकड़ा। अफसर का जबलपुर में निरीक्षण था जिसके बाद वह लखनऊ ट्रेन से लौट रहा था।

कटनी स्टेशन में सीबीआई की टीम ने अफसर के पास पहुंचकर उसकी सामान की जांच की तो कैश मिला। अफसर के साथ सीबीआई की टीम जबलपुर आ गई। पकड़ी गई रकम को भ्रष्टाचार से जोड़कर सीबीआई जांच कर रही है। यह मामला बुधवार को सामने आया है।