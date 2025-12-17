जबलपुर में सीबीआई ने ट्रेन में मारा छापा, सेंट्रल कमांड के अफसर से पांच लाख रुपए बरामद
Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 09:07:35 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 09:15:18 PM (IST)
सीबीआई ने ट्रेन में मारा छापा।
HighLights
- एमईएस में निरीक्षण के बाद लौट रहे थे
- मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच
- भ्रष्टाचार की रकम होने की आशंका
नईदुनिया प्रतिनिधि,जबलपुर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज (एमईएस ) के अफसर को ट्रेन में पांच लाख रुपये कैश के साथ पकड़ा। अफसर का जबलपुर में निरीक्षण था जिसके बाद वह लखनऊ ट्रेन से लौट रहा था।
कटनी स्टेशन में सीबीआई की टीम ने अफसर के पास पहुंचकर उसकी सामान की जांच की तो कैश मिला। अफसर के साथ सीबीआई की टीम जबलपुर आ गई। पकड़ी गई रकम को भ्रष्टाचार से जोड़कर सीबीआई जांच कर रही है। यह मामला बुधवार को सामने आया है।
मामला सामने आने के बाद एमईएस जबलपुर के कई अफसरों को भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ करने के लिए सीबीआई कार्यालय विजय नगर बुलाया, जहां उनके बयान दर्ज किए गए। मामले में जांच की जा रही है।
चार दिसम्बर को आए, सात को वापसी
- सूत्रों की मानें तो अफसर सीनियर टेक्निकल एक्जामिन के लिए चार दिसम्बर को शहर आए। यहां कई निर्माण कार्य और पूर्ण हो चुके कार्य का निरीक्षण किया।
- अफसर दो दिन यहां रूके। सात दिसम्बर को चित्रकूट एक्सप्रेस से जबलपुर से लखनऊ के लिए रवाना हुए। इस दौरान सीबीआई की जबलपुर यूनिट को सूचना मिली कि अफसर के पास भारी मात्रा में कैश है।
- यह पता चलते ही सीबीआइ की टीम अलर्ट मोड में आई और कटनी के पास ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में रेड कर अफसर को पकड़ा।
- उनके सामान की जांच की गई, तो उसमें पांच लाख रुपए नकद रखे मिले। रकम के बारे में पूछताछ की गई, तो अफसर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
- इसके बाद अफसर को कटनी मे ही उतार लिया गया और सीधे सीबीआई कार्यालय जबलपुर ले जाया गया।
एमईएस अफसरों से पूछताछ
मामले में सीबीआई की टीम ने एमईएस जबलपुर के कई अफसरों को पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय बुलाया। जहां अफसर द्वारा किए गए इन्स्पेक्शन और कार्रवाईयों के बारे में जाना। वहीं उनसे वे दस्तावेज भी तलब किए गए, जो अफसर ने इंस्पेक्शन के दौरान देखे और अपनी टिप्पणी लिखी।