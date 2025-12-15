ग्वालियर में स्पीड ब्रेकर विवाद में खूनी झड़प; एक पक्ष ने किया पथराव, दूसरे ने चलाई गोली, क्रॉस FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। थाटीपुर स्थित अशोक कालोनी में सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनवाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया। एक पक्ष की ओर से पथराव किया गया, जबकि दूसरे पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामले में क्रास एफआईआर दर्ज कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। लाइसेंसी बंदूक भी जब्त कर ली गई है।

क्या है पूरा मामला थाटीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अशोक कालोनी निवासी आकाश दुबे ने बताया कि क्षेत्र से तेज रफ्तार में वाहन निकलते हैं, इसी कारण सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनवाया गया था। स्पीड ब्रेकर का विरोध जितेंद्र गोस्वामी और उसके भाई सुनील गोस्वामी कर रहे थे। सुनील गोस्वामी का कहना है कि स्पीड ब्रेकर के कारण सड़क पर पानी भरने लगा है, जिससे घर में पानी घुस रहा है।