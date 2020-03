छतरपुर/भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। Corona virus effect in Madhya Pradesh कोरोना के चलते लॉक डाउन के दौरान घर से बाहर निकले एक युवक के माथे पर 'लॉकडाउन में मुझसे दूर रहना' लिखवाना गौरिहार थाने की महिला एसआई को महंगा पड़ गया। इस अमानवीय घटना पर प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी ने नाराजी जताते हुए कार्रवाई के आदेश दे दिए।

Madhya Pradesh: The Police Sub-Inspector Amita Agnihotri who wrote 'I have violated lockdown, stay away from me' on the forehead of a labourer in Gorihar area of Chhatarpur, has been sent to police lines. https://t.co/KfjYUoxpjZ

