जबलपुर में धूप सेंकने निकल रहे मगरमच्छ,गांवों में दहशत, सूचना के बाद भी नहीं पहुंचती वन विभाग की टीम

नईदुनिया प्रतिनिधि जबलपुर। इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड से न सिर्फ मनुष्य बल्कि वन्य प्राणी भी प्रभावित हैं। जल में रहने वाले जलचर भी ठंड से राहत पाने धूप सेंकने निकल रहे हैं। मगरमच्छों की शरणस्थली बन चुके परियट जलाशय से लगे गांव मटामर, घाना, रिठौरी, पिपरिया सहित आसपास की कालोनियों के पास भी अक्सर धूप सेंकते मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं। ये मगरमच्छ भटककर और शिकार की तलाश में रहवासी इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत है। ग्रामीण वन विभाग को सूचना दे रहे हैं, वहीं वन विभाग के अधिकारी सिर्फ रेस्क्यू का आश्वासन दे रहे हैं।

परियट को बनाया प्राकृतिक रहवास विदित हो कि मगरमच्छों ने परियट नदी को प्राकृतिक रहवास बना लिया है। घाना स्थित चाकघाट क्षेत्र में मगरमच्छ की अत्यधिक मौजूदगी देखी जाती है। परियट नदी में करीब 1000 से अधिक मगरमच्छ हैं। इंसानी दखल बढ़ने से उनका प्राकृतिक निवास क्षेत्र घटता जा रहा है, यही कारण है कि वे रहवासी इलाकों तक पहुंचकर घरों में घुसने लगे हैं। पालतू श्वान और मवेशियों पर हमले के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि अब तक किसी मनुष्य पर हमला नहीं हुआ है। ग्राम सरपंच कई बार वन विभाग से मगरमच्छों से निजात दिलाने की मांग कर चुके हैं।