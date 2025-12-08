मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रेलवे में फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले बिहार के युवक के खिलाफ एफआईआर, साल्वर की तलाश जारी

    साल्वर के सहारे पश्चिम मध्य रेलवे की नौकरी हासिल करने के आरोपित बिहार निवासी युवक पर सीबीआई ने शनिवार को एफआईआर दर्ज किया है। आरोपित बिहार के मुंगेर में पाटम के ग्राम लोहचा निवासी मुकेश कुमार वर्ष 2024 में पश्चिम मध्य रेल के टेक्नीशियन ग्रेड थ्री के पद की चयन परीक्षा में शामिल हुआ था।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 08:50:06 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 08:50:06 AM (IST)
    रेलवे में फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले बिहार के युवक के खिलाफ एफआईआर, साल्वर की तलाश जारी
    फर्जी तरीके से नौकरी

    HighLights

    1. बिहार निवासी युवक पर शनिवार को सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज
    2. जांच में पता चला कि आरोपित मुकेश की जगह साल्वर परीक्षा में था

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। साल्वर के सहारे पश्चिम मध्य रेलवे की नौकरी हासिल करने के आरोपित बिहार निवासी युवक पर सीबीआई ने शनिवार को एफआईआर दर्ज किया है। आरोपित बिहार के मुंगेर में पाटम के ग्राम लोहचा निवासी मुकेश कुमार वर्ष 2024 में पश्चिम मध्य रेल के टेक्नीशियन ग्रेड थ्री के पद की चयन परीक्षा में शामिल हुआ था। उसके बाद उसे ट्रैक मशीन पद के पदस्थापना प्राप्त हुई थी।

    जांच में खुलासा

    जांच में पता चला कि मुकेश की जगह चयन परीक्षा में कोई और बैठा था, तब मामला सीबीआई तक पहुंचा। प्रारंभिक छानबीन के बाद आरोपित मुकेश कुमार के विरुद्ध धोखाधड़ी, कूटरचित अभिलेख एवं आपराधिक षड्यंत्र का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2024 को टेक्नीशियन ग्रेड थी की परीक्षा में 92 उम्मीदवारों का चयन हुआ था। इनमें मुंगेर का मुकेश भी शामिल था। परीक्षा पास करके नियुक्ति प्राप्त करने पर रेलवे ने उसे इस साल 10 नवंबर को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। प्रशिक्षण संस्थान में 14 नवंबर को उम्मीदवारों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया गया। इस प्रक्रिया में मुकेश के फोटो एवं अंगुलियों के निशान चयन परीक्षा के पूर्ववर्ती रिकार्ड से मेल नहीं खाए। आशंका होने पर रेल अधिकारियों ने उससे पूछताछ की। तब आरोपित ने उसके की जगह पर परीक्षा में किसी अन्य का शामिल स्वीकार किया।


    मेडिकल टेस्ट में भी साल्वर

    मुकेश ने यह भी बताया कि मेडिकल टेस्ट में भी साल्वर शामिल हुआ था। वह नहीं आया था। मुकेश के नौकरी हासिल करने के लिए फर्जीवाड़ा किए जाने का पता चलते ही रेलवे ने उसे सेवा से निष्कासित कर दिया। घटना की जानकारी सीबीआई को दी गई। सीबीआइ आरोपित मुकेश से पूछताछ कर रही है। उस साल्वर के बारे में पता लगाया जा रहा है, जो कि मुकेश की जगह पर परीक्षा में बैठा था।

    इसे भी पढ़ें- पन्ना नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए आरामदायक सफारी! सीएम ने दिखाई 10 नई कैंटर बसों को हरी झंडी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.