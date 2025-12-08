रेलवे में फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले बिहार के युवक के खिलाफ एफआईआर, साल्वर की तलाश जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। साल्वर के सहारे पश्चिम मध्य रेलवे की नौकरी हासिल करने के आरोपित बिहार निवासी युवक पर सीबीआई ने शनिवार को एफआईआर दर्ज किया है। आरोपित बिहार के मुंगेर में पाटम के ग्राम लोहचा निवासी मुकेश कुमार वर्ष 2024 में पश्चिम मध्य रेल के टेक्नीशियन ग्रेड थ्री के पद की चयन परीक्षा में शामिल हुआ था। उसके बाद उसे ट्रैक मशीन पद के पदस्थापना प्राप्त हुई थी।

जांच में खुलासा जांच में पता चला कि मुकेश की जगह चयन परीक्षा में कोई और बैठा था, तब मामला सीबीआई तक पहुंचा। प्रारंभिक छानबीन के बाद आरोपित मुकेश कुमार के विरुद्ध धोखाधड़ी, कूटरचित अभिलेख एवं आपराधिक षड्यंत्र का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2024 को टेक्नीशियन ग्रेड थी की परीक्षा में 92 उम्मीदवारों का चयन हुआ था। इनमें मुंगेर का मुकेश भी शामिल था। परीक्षा पास करके नियुक्ति प्राप्त करने पर रेलवे ने उसे इस साल 10 नवंबर को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। प्रशिक्षण संस्थान में 14 नवंबर को उम्मीदवारों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया गया। इस प्रक्रिया में मुकेश के फोटो एवं अंगुलियों के निशान चयन परीक्षा के पूर्ववर्ती रिकार्ड से मेल नहीं खाए। आशंका होने पर रेल अधिकारियों ने उससे पूछताछ की। तब आरोपित ने उसके की जगह पर परीक्षा में किसी अन्य का शामिल स्वीकार किया।