मारपीट और धमकाने वालों पर दर्ज होगी FIR, कुटुंब न्यायालय का बड़ा फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता खरे की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पड़ोसियों द्वारा धमकाने और मारपीट करने के मामले में अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। शंकरशाह नगर, रामपुर निवासी फैजल रियान उर्फ अस्मित की शिकायत पर यह आदेश पारित किया गया।

परिवादी के अधिवक्ता संदेश दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि 2 अक्टूबर, 2024 को उनके पड़ोसी प्रतीक मेहता उर्फ गिन्नी, प्रिया मेहता और अभिजीत राय ने परिवादी के घर के सामने गाली-गलौज की। जब परिवादी ने विरोध किया तो आरोपितों ने उन्हें मोहल्ला खाली करने की धमकी दी और उन पर लात-घूसों की बरसात कर दी। बचाव में आए परिवादी के पिता के साथ भी मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई।

पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने के बावजूद गोरखपुर पुलिस द्वारा अपराध दर्ज न किए जाने के कारण परिवादी ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने इसे संज्ञेय अपराध मानते हुए गोरखपुर पुलिस को तत्काल FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 21 जनवरी को जांच प्रतिवेदन और FIR की प्रति पेश करने का निर्देश दिया है। अपनी मर्जी से अलग रहने वाली महिला भरण-पोषण हकदार नहीं जबलपुर कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विजय सिंह कावछा की अदालत ने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी अपनी मर्जी से पति से अलग रहती है, तो वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है। अनावेदक (पति) संदीप यादव की ओर से अधिवक्ता अपूर्व त्रिवेदी ने पक्ष रखा। उनकी पत्नी, सारिका यादव ने भरण-पोषण की मांग करते हुए कहा था कि उनके केंद्रीय कर्मी पति का वेतन लगभग 1 लाख रुपये प्रतिमाह है और उन्हें जीवन निर्वहन के लिए 40 हजार रुपये मासिक भत्ता दिलाया जाए।

पति संदीप यादव ने कोर्ट को बताया कि आवेदिका स्वयं उन्हें और उनकी पुत्री को छोड़कर बिना बताए ससुराल से चली गई थी। उन्होंने दलील दी कि पत्नी ने संबंध समाप्त करने का इरादा जाहिर कर दिया था, बच्चों को खाना नहीं दिया और उन्हें घर पर छोड़कर मायके चली जाती थी। न्यायालय का फैसला कोर्ट ने पति के तर्कों को स्वीकार करते हुए पाया कि पत्नी अपनी मर्जी से अलग रह रही है, जिसके चलते वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है। IAS सहित बिल्डर की याचिकाएं हाई कोर्ट ने निरस्त कीं जबलपुर हाई कोर्ट न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति रामकुमार चौबे की युगलपीठ ने इंदौर मास्टर प्लान में हेरफेर से जुड़े एक मामले में IAS यूएस कमल, डीपी तिवारी, इंदौर के बिल्डर मनीष कालानी और नगर निगम इंदौर के पूर्व भवन अधिकारी राकेश शर्मा की याचिकाएं निरस्त कर दी हैं। इन सभी ने अधीनस्थ अदालत द्वारा भ्रष्टाचार और भारतीय दंड संहिता (भादंवि) की अन्य धाराओं के तहत तय किए गए आरोपों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अब यह मामला इंदौर की ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन रहेगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दलील दी गई थी कि उनके विरुद्ध आरोप नहीं लगाए जा सकते क्योंकि प्रकरण दर्ज करने से पहले अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गई थी। अवमानना कार्रवाई के बाद 20 वर्ष पुराना बकाया ब्याज सहित चुकाया हाई कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई शुरू होने के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) ने सेवानिवृत्त वाहन चालक को 20 वर्ष बाद अर्जित अवकाश की राशि का ब्याज सहित भुगतान कर दिया। सिवनी निवासी अवमानना याचिकाकर्ता अब्दुल गनी वर्ष 2005 में सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन उन्हें अवकाश नगदीकरण की राशि नहीं दी गई थी। वर्ष 2006 में उन्होंने याचिका दायर की और 2010 में कार्रवाई न होने पर अवमानना याचिका दायर की। पिछली सुनवाई के दौरान इसे अदालत की घोर अवमानना बताया गया था।