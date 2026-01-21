मेरी खबरें
    2005 में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को OPS का दें लाभ, हाई कोर्ट- 90 दिनों के भीतर कार्रवाई के दिए निर्देश

    1. हाई कोर्ट ने ओपीएस लागू करने के निर्देश दिए।
    2. भर्ती वर्ष 2003 होने से ओपीएस का अधिकार।
    3. विभाग को 90 दिनों में कार्रवाई करनी होगी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2005 में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ प्रदान करें। कोर्ट ने 90 दिनों के भीतर कार्रवाई करने को कहा है।

    कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भर्ती वर्ष 2003 की थी। नियुक्ति आदेश भले ही एक जनवरी 2005 को जारी किया गया होगा, लेकिन याचिकाकर्ता पुरानी पेंशन योजना के हकदार होंगे, क्योंकि भर्ती वर्ष 2003 से संबंधित है। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी डा. अभय सिंह उइके, डा. मोना मरकाम सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता मनोज चंसौरिया ने पक्ष रखा।


    उन्होंने दलील दी कि वर्ष 2003 में मप्र लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा उत्तीर्ण कर आहर्ता हासिल की, लेकिन उन्हें एक जनवरी 2005 के बाद नियुक्ति आदेश जारी किए गए। दलील दी गई कि चूंकि चयन प्रक्रिया का विज्ञापन 2003 में जारी हुआ है, इसलिए आवेदक का पेंशन प्रकरण उसी वर्ष में प्रचलित नियम के अधीन आता है।

    कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं को न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस के अधीन रखा गया है, जबकि 2005 में नियुक्त कुछ उम्मीदवारों को ओपीएस का लाभ दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए विभाग को आवेदन किया था। विभाग ने 10 जून, 2022 को याचिकाकर्ताओं के आवेदन अमान्य कर दिया था। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने विभाग का उक्त आदेश निरस्त करते हुए निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं को ओपीएस का लाभ प्रदान करें।

