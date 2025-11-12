विद्युत सुधार बिल 2025 में संशोधन की तैयारी, निजी कंपनियों को बिजली वितरण में मिलेगा मौका

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दूरसंचार के क्षेत्र में जिस तरह ढेरों कंपनियां मौजूद हैं, ठीक उसी तरह अब बिजली वितरण के क्षेत्र में भी निजी कंपनियों को मौका देने की तैयारी हो रही है। इसके लिए भारत सरकार विद्युत सुधार बिल 2025 में संशोधन की तैयारी में है।

शासकीय उपक्रम से जुड़े लोगों और निजी उद्योग संचालकों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। सरकार ने सुझाव देने की अंतिम तारीख 14 नवंबर से बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दी है। बिजली की बिक्री टेलीकॉम कंपनियों की तर्ज पर इस बिल के लागू होने के बाद बिजली कंपनियां बिजली की बिक्री टेलीकॉम कंपनियों की तर्ज पर कर सकेंगी। यानी सबके अलग-अलग टैरिफ होंगे। उपभोक्ता जिससे चाहेगा, उससे बिजली खरीदेगा। बिजली मामलों के जानकार एवं सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि सरकार विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन करना चाहती है। नए बिल में निजी एजेंसी को किसी निजी संपत्ति के ऊपर से भी बिजली लाइन खींचने का अधिकार होगा। इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं।