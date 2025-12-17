मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    निजी स्कूलों को फीस लौटाने का आदेश हाई कोर्ट से निरस्त, पीठ ने कहा- अधिकारियों ने किया शक्ति का दुरुपयोग

    मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों से फीस लौटाने का प्रशासनिक आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने अधिकारियों पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर शक्ति के दुरुपय ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 08:05:09 AM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 08:05:09 AM (IST)
    निजी स्कूलों को फीस लौटाने का आदेश हाई कोर्ट से निरस्त, पीठ ने कहा- अधिकारियों ने किया शक्ति का दुरुपयोग
    जबलपुर हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के पक्ष में सुनाया फैसला। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. हाई कोर्ट ने फीस वापसी का प्रशासनिक आदेश निरस्त किया
    2. अधिकारियों पर अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्रवाई का आरोप
    3. फीस तय करना स्कूल प्रबंधन का अधिकार बताया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभिभावकों से ली गई फीस लौटाने का निजी स्कूलों को जारी प्रशासनिक और शिक्षाधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया।

    प्रशासनिक न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा कि अधिकारियों ने यह आदेश जारी करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया है।

    हाई कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि उनके पास फीस तय करने और अलग-अलग निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है, जो स्कूल चलाने वाले मैनेजमेंट या सोसाइटी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जिस तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे मामले को हैंडल किया, उससे स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स के बीच अनबन और मतभेद पैदा हो गए, जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई और करियर के लिए अच्छा नहीं है। इस मामले को 2017 के एक्ट और 2020 के रूल्स के तहत सही तरीके से हैंडल किया जा सकता था।

    दरअसल, जबलपुर के दो दर्जन से अधिक निजी स्कूल संचालकों ने मनमानी फीस वसूली के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाने को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इनमें से अधिकतर स्कूल मिशनरी संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे थे।


    राज्य की गाइडलाइन का कथित तौर पर उल्लंघन करने के आरोप में जिला प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों व प्राचार्यों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया था। जबलपुर का यह घटनाक्रम राज्य स्तर पर चर्चित हुआ था।

    सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते अभिभावक

    हाई कोर्ट ने विगत सुनवाई के दौरान अपनी तल्ख टिप्पणी में यह तक कह दिया था कि जिन अभिभावकों को निजी स्कूलों की फीस अधिक लगती है, वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला क्यों नहीं दिलाते। अंतत: मंगलवार को अपने आदेश में हाई कोर्ट ने साफ किया कि अधिकारी आरोपों को साबित करने में नाकाम रहे। ऐसे में, उनकी ओर से स्कूलों के प्रबंधन पर की गई कार्रवाई उचित नहीं है। युगलपीठ ने फीस वापस करने के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता निजी स्कूलों को राहत प्रदान की।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.