निजी स्कूलों को फीस लौटाने का आदेश हाई कोर्ट से निरस्त, पीठ ने कहा- अधिकारियों ने किया शक्ति का दुरुपयोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभिभावकों से ली गई फीस लौटाने का निजी स्कूलों को जारी प्रशासनिक और शिक्षाधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया। प्रशासनिक न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा कि अधिकारियों ने यह आदेश जारी करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया है। हाई कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि उनके पास फीस तय करने और अलग-अलग निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है, जो स्कूल चलाने वाले मैनेजमेंट या सोसाइटी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जिस तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे मामले को हैंडल किया, उससे स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स के बीच अनबन और मतभेद पैदा हो गए, जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई और करियर के लिए अच्छा नहीं है। इस मामले को 2017 के एक्ट और 2020 के रूल्स के तहत सही तरीके से हैंडल किया जा सकता था।

दरअसल, जबलपुर के दो दर्जन से अधिक निजी स्कूल संचालकों ने मनमानी फीस वसूली के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाने को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इनमें से अधिकतर स्कूल मिशनरी संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे थे।