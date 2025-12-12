140 करोड़ लोगों की आबादी में गुमशुदा की खोज बहुत मुश्किल, MP हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई में कहा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि भारत जैसे इतने बड़े देश में, जहां कोई गुमशुदा व्यक्ति अपने माता-पिता या रिश्तेदार से संपर्क करने को तैयार नहीं है।

वहां 140 करोड़ लोगों की आबादी में उसकी खोज करना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में याचिका को बार-बार सूचीबद्ध करना और पुलिस से रिपोर्ट मंगवाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस मत के साथ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का यह निर्देश देते हुए अंतिम निराकरण कर दिया कि पुलिस गुमशुदा की खोजबीन जारी रखें।

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाकर्ता सतना निवासी अजय शुक्ला की ओर से अधिवक्ता एचआर नायडू ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पांच जनवरी, 2025 को सुरेन्द्र तिवारी और हरिओम मिश्रा याचिकाकर्ता के नाबालिग पुत्र को मैहर ले गए थे। उसके बाद से वह नहीं लौटा।

अगले दिन याचिकाकर्ता पिता ने नयागांव पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हाई कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने इस मामले में चार बार रिपोर्ट पेश की।

कोर्ट को बताया गया कि पुलिस ने गुमशुदा का पता लगाने के लिए पूरी कोशिश की है। पुलिस ने गुमशुदा को ढूंढने वाले को पांच हजार रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की। इसके अलावा प्रचार माध्यमों के जरिए भी खोजबीन की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली।