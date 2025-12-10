मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    तलाक के मामलों में पूरी तरह लागू नहीं होता इंडियन एविडेंस एक्ट, हाई कोर्ट ने कुटुम्ब न्यायालय फैसले को बताया सही

    जबलपुर हाई कोर्ट ने तलाक के मामले में कुटुंब न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वैवाहिक प्रकरणों में इंडियन एविडेंस एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं होता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 12:06:54 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 12:08:38 AM (IST)
    तलाक के मामलों में पूरी तरह लागू नहीं होता इंडियन एविडेंस एक्ट, हाई कोर्ट ने कुटुम्ब न्यायालय फैसले को बताया सही
    हाई कोर्ट ने कुटुम्ब न्यायालय के फैसले को बताया सही

    HighLights

    1. वैवाहित प्रकरणों में इंडियन एविडेंस एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं
    2. कोर्ट ने 65-बी सर्टिफिकेट के बिना तलाक के फैसले को सही बताया
    3. कुटुम्ब न्यायालय ने एडल्टरी के आधार तलाक का फैसला दिया था

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: जबलपुर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट व न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि वैवाहित प्रकरणों में इंडियन एविडेंस एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं होता है। कोर्ट ने 65-बी सर्टिफिकेट के बिना कुटुम्ब न्यायालय के द्वारा तस्वीर को देखते हुए एडल्टरी यानि विवाहेत्तर संबंध के आधार पर तलाक का आदेश पारित करने में कोई गलती नहीं की है। लिहाजा, कुटुम्ब न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील निरस्त की जाती है।

    दरअसल, बालाघाट निवासी महिला की ओर से दायर अपील में कहा गया था कि उसका विवाह साल 2006 में अनावेदक के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। अनावेदक पति ने तलाक के लिए कुटुम्ब न्यायालय में आवेदन दायर किया था। अनावेदक पति ने न्यायालय में उसकी एक अन्य व्यक्ति के साथ फोटो प्रस्तुत की थी। फोटो के साथ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत प्रमाणिता के लिए 65-बी सार्टीफिकेट प्रस्तुत नहीं किया गया था। कुटुम्ब न्यायालय ने इसके बावजूद एडल्टरी के आधार पर तालाक का आदेश पारित किया था।


    अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

    अपीलकर्ता महिला की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया था कि एविडेंस एक्ट, 1872 के सेक्शन 65-बी का पालन करना ज़रूरी है। अपीलकर्ता के मोबाइल में उक्त तस्वीर थी, जो गलती से अनावेदक पति के मोबाइल पर ट्रांसफर हो गई थी। जिसके बाद पति ने उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया। एविडेंस एक्ट की सेक्शन 65-बी के तहत बिना प्रमाणिता सार्टिफिकेट कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने योग्य है।

    हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट शादी के मामलों में पूरी तरह लागू नहीं होता है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 14 के मुताबिक कुटुम्ब न्यायालय को सच्चाई का पता लगाने के लिए सबूत के तौर पर कोई भी रिपोर्ट, बयान, डाक्यूमेंट्स लेने का अधिकार दिया गया है। कुटुम्ब न्यायालय ने अपने फैसले में इन तस्वीरों पर भरोसा करके कोई गलती नहीं लगती।

    पत्नी ने नहीं किया इनकार

    अपीलकर्ता ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि वह तस्वीरों में नहीं थी। सिर्फ यह कहा गया है कि तस्वीरें किसी ट्रिक का इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। नकली तस्वीरें किसने और किस तरीके से बनाई हैं, इसके भी उल्लेख नहीं किया है। अपीलकर्ता ने अपने बयान में कहा था कि तस्वीरें उसके मोबाइल से पति के मोबाइल में ट्रांसफर की गईं, फिर पति ने उसका मोबाइल तोड़ दिया।

    यह भी पढ़ें- मंत्रियों को 'बाघ दर्शन' कराने हाथियों से रुकवा दिया उसका रास्ता, खुद मंत्री जी ने अपलोड किया Video

    पति के पास पत्नी के मोबाइल फोन पर उसके अडल्टरी के सबूत थे। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी एडल्टरी करती रहे, इसलिए पति ने गुस्से में पत्नी का मोबाइल फोन तोड़ दिया। जिससे उसकी अपने पार्टनर से बातचीत बंद हो जाए। जिस फोटोग्राफर ने फोटो खींची थी उससे भी कोर्ट में पूछताछ की गई थी। हाई कोर्ट ने उक्त आदेश के साथ अपील निरस्त कर दी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.