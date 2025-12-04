जबलपुर में दबंगों ने छात्र को क्लास से घसीटकर निकाला, जमकर की मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बुधवार को गणित विभाग में संचालित कक्षा में कुछ युवक घुसे और एक छात्र को घसीटकर उसके साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान आरोपियों ने विभाग के गमले और दरवाजों को भी तोड़ दिया। घटना के बाद से छात्र-छात्राओं में दहशत का माहौल है और मामले में दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है।

छात्र ने क्या कहा विश्वविद्यालय के गणित विभाग को दी शिकायत में छात्र नितेश कुमार मरकाम ने बताया कि वह विश्वविद्यालय में बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र है। बुधवार को सुबह के सत्र में वह क्लास अटेंड कर रहा था तभी देवेन्द छात्रावास के कुछ छात्र पहुंचे और खींचकर क्लास से बाहर निकाला गया और मेरे साथ मारपीट की गई है। इसमें मुख्य आरोपित सत्यम केवट है जबकि मौके पर उसके अन्य साथी भी थे।