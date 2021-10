java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: ऋतुराज गायकवाड फाफ डु प्लेसिस रॉबिन उथप्पा मोइन अली अंबाति रायुडू एमएस धोनी (C) (W) रवींद्र जडेजा ड्वेन ब्रावो दीपक चाहर शार्दूल ठाकुर जोश हेज़लवुड एनरिक नोकिया आवेश खान अक्षर पटेल कगिसो रबाडा रविचंद्रन अश्विन Referral 1 (0.2 ovs): R Gaikwad against Delhi (LBW) Successful (DEL: 1, CHE: 1) Mandatory Power play (1-6): Chennai 48/2 Chennai 50/2 in 6.1 overs Strategic Time-out: Chennai 62/4 in 8.3 overs Strategic Time-out: Chennai 85/4 in 13.0 overs Chennai 103/4 in 16.3 overs Chennai 103/4 in 16.3 overs 5th wkt Partnership: 50 off 55 balls between A Rayudu (35) and M Dhoni (17) A Rayudu T20 Fifty: 53 runs in 40 balls (5x4) (2x6) Innings Break: Chennai 136/5 in 20.0 overs पृथ्वी शॉ शिखर धवन श्रेयस अय्यर