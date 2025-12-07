Jabalpur Train Accident: पटरी पार करने के दौरान 6 महिलाएं और बच्चे मालगाड़ी से टकराए, एक की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: मदन महल रेलवे स्टेशन में शनिवार रात करीब साढ़े 11 बजे रेल पटरी पार करने के दौरान हादसा हो गया। प्लेटफार्म से उतरकर पटरियां पैदल पार करने की कोशिश में तीन महिलाएं और तीन बच्चे एक मालगाड़ी से टकरा गए।
हादसे में नरसिंहपुर निवासी पुष्पा सौंधिया (30) की मौत हो गई। घायल शिवानी पटेल, नन्हीं बाई, रीती पटेल (4), इंद्रजीत पटेल (2) व एक अन्य बच्चे को जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उनके स्वजन व पहचान वालों की तलाश कर रही है। पीड़ितों के साथ पुरुष भी थे जो प्लेटफार्म पर चढ़ गए और महिलाएं व बच्चे ट्रेन की चपेट में आ गए।
घटना उस समय हुई जब रानी कमलापति से चलकर मदन महल जनशताब्दी एक्सप्रेस पहुंची। उसमें सवार कुछ यात्री प्लेटफार्म एक पर ट्रेन से उतरकर बाहर निकलने के लिए पैदल पटरियां पार करते हुए प्लेटफार्म नंबर दो की ओर जा रहे थे। वे मुख्य स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तभी उसी लाइन पर एक मालगाड़ी आ गई। जबलपुर से कछपुरा की ओर जा रही इस गाड़ी का चालक जब तक ब्रेक लगता यात्री मालगाड़ी से टकरा गए। हादसे में महिला पुष्पा सिर में चोट लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया।
पुलिस के अनुसार घायल यात्री आपस में परिचित हैं। वे लोग नरसिंहपुर से जनशताब्दी एक्सप्रेस में जबलपुर आने के लिए सवार हुए थे। मदन महल स्टेशन में ट्रेन पहुंचने पर उनका यात्री डिब्बा जबलपुर स्टेशन के करीब पहुंचा। जल्दी बाहर जाने के लिए उन्होंने रेल पटरी पार करने का प्रयास किया। पुरुष यात्री फटाफट प्लेटफार्म के ऊपर चढ़ गए।
उनके साथ जा रही तीन महिलाएं और दो बच्चे प्लेटफार्म पर चढ़ पाते उसके पहले ही यह हादसा हो गया। बच्चों की आयु दो से पांच वर्ष के मध्य है। गनीमत यह रही की दुर्घटना में बच्चों को गंभीर चोट नहीं आई है। अन्य दो महिलाओं की स्थिति खतरे से बाहर है।
घटना होते ही मदन महल रेलवे स्टेशन के अधिकारी, आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सभी छह घायलों को तुरंत मेडिकल अस्पताल लेकर गए। उसके बाद देर रात को अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि फुटओवर ब्रिज से ना चढ़कर यात्रियों के शार्टकट लेने के चक्कर में हादसा हुआ है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है।