Jabalpur Train Accident: पटरी पार करने के दौरान 6 महिलाएं और बच्चे मालगाड़ी से टकराए, एक की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: मदन महल रेलवे स्टेशन में शनिवार रात करीब साढ़े 11 बजे रेल पटरी पार करने के दौरान हादसा हो गया। प्लेटफार्म से उतरकर पटरियां पैदल पार करने की कोशिश में तीन महिलाएं और तीन बच्चे एक मालगाड़ी से टकरा गए।

हादसे में नरसिंहपुर निवासी पुष्पा सौंधिया (30) की मौत हो गई। घायल शिवानी पटेल, नन्हीं बाई, रीती पटेल (4), इंद्रजीत पटेल (2) व एक अन्य बच्चे को जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उनके स्वजन व पहचान वालों की तलाश कर रही है। पीड़ितों के साथ पुरुष भी थे जो प्लेटफार्म पर चढ़ गए और महिलाएं व बच्चे ट्रेन की चपेट में आ गए।