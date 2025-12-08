मेरी खबरें
    मतदाता सूची में बड़ा खुलासा, जबलपुर में 2 लाख से अधिक वोटर्स लापता या स्थानांतरित, 11 दिसंबर तक नाम हटाने की तैयारी

    SIR In MP: मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत जिले की आठों विधानसभा क्षेत्र में ढाई लाख से अधिक मतदाता गायब मिले। ऐसे मतदाताओं को एएसडीआर श्रेणी में रखा गया है। एएसडीआर श्रेणी में दर्ज हो जाने का मतलब मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित हो गए या फिर मृत हो चुके हैं।

    By Sunil dahiya
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 09:40:43 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 09:40:43 PM (IST)
    मतदाता सूची में बड़ा खुलासा, जबलपुर में 2 लाख से अधिक वोटर्स लापता या स्थानांतरित, 11 दिसंबर तक नाम हटाने की तैयारी
    जबलपुर में 2 लाख से अधिक वोटर्स लापता या स्थानांतरित।

    HighLights

    1. SIR के अंतर्गत जिले की आठों विधानसभा क्षेत्र में ढाई लाख से अधिक मतदाता गायब मिले
    2. यूएमएस के लिए प्रस्तावित दो लाख से ज्यादा मतदाता ढूंढे नहीं मिले, इनमें दो हजार संदिग्ध
    3. एसआइआर सत्यापन में 1,927 ऐसे भी मतदाता है जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत जिले की आठों विधानसभा क्षेत्र में ढाई लाख से अधिक मतदाता गायब मिले। ऐसे मतदाताओं को एएसडीआर श्रेणी में रखा गया है। एएसडीआर श्रेणी में दर्ज हो जाने का मतलब मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित हो गए या फिर मृत हो चुके हैं। सत्यापन के दौरान पता चला कि इन 2 लाख 64 हजार 287 मतदाताओं में से 50 हजार 961 मृत हो चुके हैं। जबकि शेष 2 लाख 13 हजार 326 मतदाता प्रशासन की चिंता बढ़ा रहे हैं।

    78 हजार मतदाता ने बढ़ाई टेंशन, 2 हजार से मचा हड़कंप

    दरअसल, 2 लाख 13 हजार 326 मतदाताओं में एक लाख 19 हजार 273 ऐसे मिले जो स्थानांतरित यानी दूसरी जगह चले गए वे सत्यापन के दौरान नहीं मिले। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान 78 हजार 699 ऐसे मतदाता के नाम भी सूची में दर्ज रहे जो सत्यापन के दौरान अनुपस्थित पाए गए ये बूथ स्तर पर नही मिले। जिससे प्रशासन का सिरदर्द बढ़ गया है। जबकि 1 हजार 927 ऐसे मतदाताओं के नाम भी सामने आए हैं इनके बारे में बीएलओ कोई जानकारी नहीं निकाल पाए।


    मतलब वोटर सूची में इनके नाम दर्ज हैं परंतु अब इनका पता-ठिकाना ज्ञात नहीं हो पा रहा है। जिससे प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। क्योंकि ये संदिग्ध भी हो सकते हैं। वैसे भी एसआइआर कार्य के दौरान जिलेभर में जगह-जगह संदिग्ध लोगों की मौजूदगी का पता चल रहा है। फिलहाल जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये 1 हजार 927 मतदाताओं के नाम किस आधार पर मतदाता सूची में जोड़ा गया।

    11 दिसंबर तक सामने नहीं आए तो सूची से कटेंगे नाम

    बहरहाल जिले की सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में सोमवार से एएसडीआर श्रेणी में दर्ज (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और रिपिटेड) मतदाताओं की सूची का वाचन कराया जा रहा है। 11 दिसंबर तक वाचन के दौरान यदि एएसडीआर सूची में से यदि कोई मतदाता जीवित, उपस्थित पाया जाता है तो बीएलओ द्वारा उसे फिर से मैप किया जा सकेगा। यदि किसी मतदाता का नाम एएसडीआर श्रेणी सूची में शामिल हो गया है, लेकिन वास्तव में वह उसी विधानसभा क्षेत्र में निवासरत है तो इस दौरान इसकी सूचना बीएलओ को दी जा सकेगी।

    बीएलओ ऐसे मतदाता का नाम एएसडीआर सूची से हटाने की कार्यवाही करेंगे, ताकि उसका नाम 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हो सके। इसके बाद भी यदि संबंधितों की जानकारी नहीं मिल पाती तब एएसडीआर श्रेणी में दर्ज मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे।

    कैंट, पूर्व के सर्वाधिक मतदाता

    एएसडीआर श्रेणी में दर्ज मतदाताओं में सर्वाधिक करीब 50 हजार मतदाता कैंट विधानसभा क्षेत्र के बताएं जा रहे हैं। कारण ये बताया जा रहा है। इस क्षेत्र में ज्यादातर मतदाता फैक्ट्री कर्मी व सैन्य क्षेत्र के थे। जो स्थानांतरित हो गए। इसी तरह इस सूची में पूर्व और उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भी ज्यादातर मतदाता शामिल बताए जा रहे हैं।

    फर्क क्या पड़ेगा?

    यदि एएसडीआर श्रेणी में दर्ज यदि दो लाख मतदाताओं के नाम भी काटे गए तो इसका सीधा असर आगामी नगरीय चुनावों में देखा जा सकेगा। क्योंकि एक वार्ड से यदि तीन हजार मतदाता भी कम हुए तो प्रत्याशी की मुश्किल बढ़ सकती है।

    • 2,64, 287 मतदाता एएसडीआर श्रेणी में जिन्होंने न फॉर्म लिया न जमा किया

    • 50,961 मृत हो चुके

    • 1,19,273 स्थानांरित यानी दूसरी जगह चले गए

    • 78,699 अनुपस्थित जो बूथ स्तर पर नहीं मिले

    • 1,927 ऐसे भी मतदाता जो सूची में तो दर्ज थे परंतु इनका कोई पता नहीं चल रहा

    उप जिला जिला निर्वाचन अधिकारी ज्योति परस्ते ने कहा कि एएसडीआर श्रेणी में दर्ज मतदाताओं की सूची का बूथ स्तर पर वाचन कराया जा रहा है। यदि किसी मतदाता का नाम इस सूची में शामिल हो गया है, लेकिन वास्तव में वह उसी विधानसभा क्षेत्र में निवासरत है तो इस दौरान इसकी सूचना बीएलओ को दी जा सकेगी। इसके बाद भी यदि संबंधितों की जानकारी नहीं मिल पाती तब एएसडीआर श्रेणी में दर्ज मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे।

