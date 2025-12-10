पत्नी गोरी और पति काला... शादी को लेकर ट्रोल हुए तो सामने आए MP के कपल, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सोशल मीडिया पर रंगभेद से जुड़े कमेंट्स का सामना कर रहे संस्कारधानी के कपल ऋषभ राजपूत और सोनाली चौकसे ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। दोनों ने साफ कहा कि हमारा प्यार रंगभेद को नहीं मानता। कुछ लोग सोशल मीडिया पर उन्हें “काला-गोरा'' कपल कहकर ट्रोल कर रहे थे, वहीं कई यूजर्स यह कहकर टिप्पणी कर रहे थे कि लड़का सरकारी नौकरी में होगा या इसके पास कई पेट्रोल पंप होंगे, तभी इतनी सुंदर लड़की ने शादी की होगी।

लेकिन कपल ने इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए खुलकर सामने आकर अपना पक्ष रखा और बताया कि उनका रिश्ता विश्वास, सम्मान और नौ साल की गहरी दोस्ती पर बना है। ऋषभ कहते है कि लोग बाहर क्या कहते है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता।