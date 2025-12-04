जबलपुर में तीन मंजिला कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, स्टाक जलकर खाक

नईदुनिया प्रतिनिधि,जबलपुर: बड़ा फुहारा के पास घमंड़ी चौक में बुधवार की रात कपड़े की दुकान में आग लग गई। तीन मंजिला दुकान की ऊपरी तल में आग लगी और पल भर में आग ने ऊपरी दो मंजिल में फैल गई। दुकानदारों ने तत्काल फायर बिग्रेड को सूचना दी जिसके बाद करीब एक घंटे की मशक्कत में आग पर काबू पाया जा सका।

स्थानीय दुकानदारों ने नीचे की दुकान के सामान को फौरन सड़क पर फेंका ताकि आग से नुकसान न हो। लेकिन ऊपरी मंजिल में रखा सारा कपड़े का स्टाक इस बीच जल गया। दो दिन में यह दूसरी घटना है जब कपड़े की दुकान में आग लगी।