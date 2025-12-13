जबलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, मेडिकल कॉलेज में मरीज के स्वजन से मारपीट और लूट, दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपराधी तत्वों के खुलेआम घूमने का मामला सामने आया है। गुरुवार रात मेडिकल परिसर में मौजूद दो अपराधी तत्वों ने मरीज के स्वजन के साथ मारपीट कर उसकी सोने की चेन लूट ली। वारदात के बाद भाग रहे दोनों आरोपियों को सुरक्षा गार्डों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया।

पुलिस ने क्या कहा गढ़ा पुलिस के अनुसार, बरगी हिल्स कॉलोनी निवासी अभय सिंह की नानी मेडिकल में भर्ती हैं। गुरुवार रात अभय वार्ड में मौजूद था और सतना से आए अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए वार्ड से नीचे उतर रहा था। इसी दौरान वार्ड के बाहर से मोहम्मद शाहरुख उस्मानी निवासी काजी मोहल्ला गढ़ा और अजहर उस्मानी निवासी छोटी बजरिया उसका पीछा करने लगे।