जबलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, मेडिकल कॉलेज में मरीज के स्वजन से मारपीट और लूट, दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपराधी तत्वों के खुलेआम घूमने का मामला सामने आया है। गुरुवार रात मेडिकल परिसर में मौजूद दो अपराधी तत्वों ने मरीज के स्वजन के साथ मारपीट कर उसकी सोने की चेन लूट ली। वारदात के बाद भाग रहे दोनों आरोपियों को सुरक्षा गार्डों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया।
पुलिस ने क्या कहा
गढ़ा पुलिस के अनुसार, बरगी हिल्स कॉलोनी निवासी अभय सिंह की नानी मेडिकल में भर्ती हैं। गुरुवार रात अभय वार्ड में मौजूद था और सतना से आए अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए वार्ड से नीचे उतर रहा था। इसी दौरान वार्ड के बाहर से मोहम्मद शाहरुख उस्मानी निवासी काजी मोहल्ला गढ़ा और अजहर उस्मानी निवासी छोटी बजरिया उसका पीछा करने लगे।
अभय द्वारा पीछा करने का कारण पूछने पर शाहरुख और अजहर ने उसके साथ मारपीट कर दी और उसके गले से लगभग तीन तोला वजनी सोने की चेन लूटकर भागने लगे। झूमाझपटी के दौरान चेन का एक टुकड़ा अभय के हाथ में रह गया।
घटना के बाद सुरक्षा गार्डों ने घेराबंदी कर शाहरुख और अजहर को पकड़ लिया। दोनों को पुलिस थाना ले जाया गया, जहां तलाशी के दौरान सोने की चेन का शेष टुकड़ा बरामद किया गया।
असामाजिक तत्वों का जमावड़ा
बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। मरीजों के तीमारदारों के साथ-साथ बदमाश प्रवृत्ति के लोग भी लगातार घूमते रहते हैं, जिन्हें रोका नहीं जाता, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।
इसे भी पढ़ें- Neemuch News: कार्यक्रम से लौट रहे दंपती की कार पिकअप से टकराई, संभलने से पहले थार ने पीछे से मारी टक्कर; मौके पर मौत