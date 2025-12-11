मेरी खबरें
    By Pankaj Tiwari
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 11:07:39 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 11:07:39 AM (IST)
    जबलपुर में बाबरी मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन, शौचालय के बाहर बाबर के नाम के लगाए गए पोस्टर
    शौचालय के बाहर बाबर के नाम के पोस्टर( फाइल फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बुधवार को भंवरताल कल्चलर स्ट्रीट पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही ओमती थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

    संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने वहां सुलभ शौचालय के बाहर बाबर के नाम के पोस्टर लगाए। हिंदूवादी नेता विकास खरे ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, जो निंदनीय है। इसलिए विरोध स्वरूप पोस्टर लगाए जा रहे हैं।


