जबलपुर जिला अस्पताल में चूहों का आतंक, मरीज के बेड पर घूमते दिखे... हड्डी वार्ड का वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: जिला अस्पताल एल्गिन में चूहे निकलने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज मेडिकल कालेज के बाद अब जिला अस्पताल में चूहे दिखाई दिए हैं। यहां के हड्‌डी वार्ड का एक वीडियो सोमवार को सामने आया है, जिसमें चूहे मरीज के बेड से लेकर टिफिन के आसपास घूमते दिखाई पड़ रहे है।

यह वीडियो जिला अस्पताल की हड्डी वार्ड का है जहां मरीज के स्वजनों ने इसका वीडियो बनाया है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की अव्यवस्थाओं से अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका कहना है कि चूहों की समस्या बनी हुई है। इस संबंध में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर वीडियो बनाकर सार्वजनिक करना पड़ा।

हालांकि राहत की बात यह है कि जिला अस्पताल में हड्डी वार्ड में चूहा की वजह से किसी मरीज को क्षति नहीं पहुंची है। जबकि इससे पहले मेडिकल कॉलेज में चूहों ने दो मरीजों के पर कुतर दिए थे। चूहों ने दो मरीजों के पैर कुतर दिए थे तीन महीने पहले नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में चूहे होने का मामला सामने आया था। अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में भर्ती दो मरीजों के पैर कुतर दिए थे। मानसिक रोग विभाग के भवन में रेनोवेशन का काम चल रहा था। ऐसे में विभाग का संचालन अस्थि रोग विभाग के भवन से किया जा रहा था। घटना इसी भवन के प्रथम एल में मौजूद वार्ड में घटी थी। निश्चित रूप से होगी जांच जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर नवीन कोठारी ने इस संबंध में कहा कि यह गंभीर मामला है। निश्चित रूप से जांच होगी, जब मरीज के स्वजनों जनों ने स्टाफ को चूहे होने की जानकारी दी तो उन्हें नजर अंदाज क्यों किया गया।