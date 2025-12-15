मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जबलपुर जिला अस्पताल में चूहों का आतंक, मरीज के बेड पर घूमते दिखे... हड्डी वार्ड का वीडियो वायरल

    MP News: जबलपुर के जिला अस्पताल एल्गिन में चूहों के दिखाई देने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद अब जिला अस्पताल के हड्डी वार्ड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें चूहे मरीज के बेड और खाने के टिफिन के आसपास घूमते नजर आ रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 04:11:12 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 04:15:52 PM (IST)
    जबलपुर जिला अस्पताल में चूहों का आतंक, मरीज के बेड पर घूमते दिखे... हड्डी वार्ड का वीडियो वायरल
    जबलपुर के जिला अस्पताल के हड्डी वार्ड में धूमते चूहे।

    HighLights

    1. जिला अस्पताल एल्गिन के हड्डी वार्ड में चूहे
    2. मरीज के परिजनों ने बनाया वीडियो
    3. पहले मेडिकल कॉलेज में मरीजों को नुकसान

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: जिला अस्पताल एल्गिन में चूहे निकलने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज मेडिकल कालेज के बाद अब जिला अस्पताल में चूहे दिखाई दिए हैं। यहां के हड्‌डी वार्ड का एक वीडियो सोमवार को सामने आया है, जिसमें चूहे मरीज के बेड से लेकर टिफिन के आसपास घूमते दिखाई पड़ रहे है।

    यह वीडियो जिला अस्पताल की हड्डी वार्ड का है जहां मरीज के स्वजनों ने इसका वीडियो बनाया है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की अव्यवस्थाओं से अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका कहना है कि चूहों की समस्या बनी हुई है। इस संबंध में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर वीडियो बनाकर सार्वजनिक करना पड़ा।


    हालांकि राहत की बात यह है कि जिला अस्पताल में हड्डी वार्ड में चूहा की वजह से किसी मरीज को क्षति नहीं पहुंची है। जबकि इससे पहले मेडिकल कॉलेज में चूहों ने दो मरीजों के पर कुतर दिए थे।

    चूहों ने दो मरीजों के पैर कुतर दिए थे

    तीन महीने पहले नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में चूहे होने का मामला सामने आया था। अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में भर्ती दो मरीजों के पैर कुतर दिए थे। मानसिक रोग विभाग के भवन में रेनोवेशन का काम चल रहा था। ऐसे में विभाग का संचालन अस्थि रोग विभाग के भवन से किया जा रहा था। घटना इसी भवन के प्रथम एल में मौजूद वार्ड में घटी थी।

    निश्चित रूप से होगी जांच

    जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर नवीन कोठारी ने इस संबंध में कहा कि यह गंभीर मामला है। निश्चित रूप से जांच होगी, जब मरीज के स्वजनों जनों ने स्टाफ को चूहे होने की जानकारी दी तो उन्हें नजर अंदाज क्यों किया गया।

    कार्रवाई की बात अब की जा रही

    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. संजय मिश्रा का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। यदि वीडियो सही पाया जाता है तो जांच की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.