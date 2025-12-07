मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जबलपुर में रिटायर्ड अधिकारी को 5 दिनों तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 31 लाख रुपये ठग लिए

    मध्य प्रदेश के जबलपुर में बिजली विभाग से रिटायर्ड अधिकारी को फोन लगाकर ठग ने खुद को एटीएस अधिकारी बताया। इसके बाद टेरर फंडिंग से संबंध बताकर उन्हें धमकाने लगा। उनसे कहा कि आपकी संपत्ति सीज कर ली जाएगी, इस तरह उसने 5 दिनों में अधिकारी से 31 लाख रुपये की ठगी कर ली। बेटे ने परेशान देखकर पूछा खुला डिजिटल धोखाधड़ी का राज।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 02:25:09 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 02:30:50 PM (IST)
    जबलपुर में रिटायर्ड अधिकारी को 5 दिनों तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 31 लाख रुपये ठग लिए
    साइबर ठग ने आरबीआई के कुछ जाली डॉक्यूमेंट भेजकर बताया कि रिटायर्ड अधिकारी के बैंक खाते में टेरर फंडिंग के सात करोड़ रुपये आए थे। - प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. जबलपुर के मदन महल थाने में दर्ज कराई एफआईआर
    2. आरोपी ने पुणे एटीएस का अधिकारी बनकर किया फोन
    3. टेरर फंडिंग लिप्तता व संपत्ति सीज करने का बोलकर धमकाया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बिजली विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को साइबर ठग ने एटीएस अधिकारी बनकर फोन किया। उन्हें पांच दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। उनका आतंकियों के साथ संबंध एवं टेरर फंडिंग में लिप्त होने का बोलकर डराया। संपत्ति सीज करने की धमकी देकर 31 लाख रुपये ऐंठ लिए। नेपियर टाउन निवासी अविनाश चंद्र दीवान बिजली विभाग से सेवानिवृत्त हैं।

    वह कुछ दिन से परेशान थे। इस पर जब बेटे ने पूछा तो उन्होंने अपने पास आए फोन और संपत्ति सीज किए जाने की कार्यवाही की जानकारी दी। जब यह बात बाहर रहने वाले पुत्र को पता चली तो वह समझ गया कि पिता के साथ साइबर धोखाधड़ी हुई है। उसके बाद पिता को शुक्रवार को मदन महल थाने भेजकर शिकायत कराया। पुलिस ने आरोपितों के धोखाधड़ी के लिए उपयोग किए गए फोन एवं बैंक खाता नंबर के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है।


    खाते में आए सात करोड़ से 70 लाख कमीशन लिया

    सेवानिवृत्त अधिकारी के पास एक दिसंबर को सोशल मीडिया से फोन आया। फोन करने वाले ने स्वयं को महाराष्ट्र के पुणे एटीएस का अधिकारी बताया। देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल कुछ संदिग्धों को पकड़ने और उनसे पूछताछ में दीवान का आतंकी संपर्क मिलने की बात कही। आरबीआई के कुछ जाली अभिलेख भेजकर बताया कि उनके बैंक खाते में टेरर फंडिंग के सात करोड़ रुपये आए थे। उसमें 70 लाख रुपये का कमीशन उन्हें मिला।

    मामले में उन्हें और पुत्र की गिरफ्तारी फिर उनकी संपत्ति सीज करने का भय दिखाया। फिर धमकाया कि जो पूछा जाए उसकी सही-सही जानकारी दे। गलत जानकारी देने पर पांच लाख रुपये जुर्माना और 18 वर्ष की सजा हो जाएगी। देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला बताकर उन्हें इसके बारे में किसी से कुछ नहीं बताने बोला। उन्हें घर पर ही रहने और किसी ने मिलने-जुलने से मना किया। उनके बैंक बैलेंस एवं अन्य जानकारी पूछ ली।

    अगले दिन शुरू किया रुपये ट्रांसफर कराना

    आरोपितों ने दो दिसंबर को फिर वीडियो कॉल किया। इस पर आरोपित पुलिस की तरह गणवेश पहनकर फोन में सामने आया। जांच के नाम पर उन्हें बैंक खाते के रुपये उनके बताए अकाउंट में जमा करने कहा। रुपयों के स्रोत एवं अन्य जांच पूरी होने के बाद यह राशि उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। इसके बाद फिर एक इंटरनेट मीडिया काल आया। इस बार बात करने वाले ने स्वयं को एनआईए के अधिकारी बताया और एक बैंक खाता का विवरण देते हुए उसे आरबीआई का होना बताया। उस खाते में जांच के नाम पर रुपये ट्रांसफर करने बोला।

    दो से पांच दिसंबर के बीच लगातार डिजिटल अरेस्ट रखते हुए उनसे अलग-अलग किस्त में कुल 31 लाख रुपये अपने बताए खाते में ट्रांसफर करा लिए। रुपये कम पड़ने पर अपनी एफडी तुड़वाने के लिए बैंक पहुंचे। तब भी आरोपित उन पर नजर बनाए रखे। जब दीवान पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहे थे तब भी आरोपित ने फोन किया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.