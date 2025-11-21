सिवनी हवाला लूट कांड की आरोपित एसडीओपी पूजा पांडे हाई कोर्ट की शरण में

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष शुक्रवार को सिवनी हवाला लूट कांड की आरोपित एसडीओपी पूजा पांडे की जमानत अर्जी पर सुनवाई नियत थी। इस दौरान अधिवक्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता की उपस्थिति के लिए समय मांग लिया।
कोर्ट ने अनुमति देते हुए सुनवाई अगले सप्ताह नियत कर दी। मामला जबलपुर के समीपस्थ कटनी से जालना नागपुर जा रहीं कार से हवाला के 2.96 करोड़ रुपये लूटने के आरोप से संबंधित है।
दरअसल, आठ व नौ अक्टूबर की रात सिवनी पुलिस ने एक कार को रोका था। इसमें करीब तीन करोड़ रुपये हवाला की रकम थी। उक्त मामले को रफा दफा करने एसडीओपी पूजा पांडे व उनकी टीम ने आरोपितों से साठगांठ की थी। इतना ही नहीं बड़ी राशि रिश्वत के तौर पर प्राप्त की थी।
उक्त मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अपहरण, लूट व अपराधिक साजिश के तहत विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया था। सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी निरस्त होने बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।