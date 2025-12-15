मेरी खबरें
    झाबुआ में वन भूमि से हटाए गया 25 अतिक्रमण, 50 हेक्टेयर क्षेत्र की हो रही जांच; इलाके में होती थी गोहत्या

    झबूआ जिले के मेघनगर के जंगल में गोहत्या और मांस को बेचने खुलासे के बाद प्रशासन की ओर से अब कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की ओर से वन क्षेत्र में 25 अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं 50 हेक्टेयर भूमि का जांच की गई।

    By Bhupendra Singh
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 02:54:37 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 03:09:23 AM (IST)
    झाबुआ में वन भूमि से हटाए गया 25 अतिक्रमण, 50 हेक्टेयर क्षेत्र की हो रही जांच; इलाके में होती थी गोहत्या
    मेघनगर के जंगल में अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई

    1. मेघनगर जंगल में बड़ी कार्रवाई, पर्दाफाश हुआ तो चला बुलडोजर
    2. प्रशासन ने गोहत्या मामले वाले वन भूमि से हटाए 25 अतिक्रमण
    3. संयुक्त दल द्वारा लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ: जिले के मेघनगर के जंगल में गोहत्या करते हुए उसके मांस को बेचने के बड़े मामले का पर्दाफाश हुआ है। यह सनसनीखेज मामला भोपाल तक पहुंच चुका है। इसके बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। अब प्रशासन की वनभूमि के अतिक्रमण पर निगाहें जाने लगी हैं। बुलडोजर चलाया जा रहा है। 25 अतिक्रमण हटाने का दावा किया जा रहा है।

    उल्लेखनीय है कि जिले के मेघनगर क्षेत्र अंतर्गत सजेली-नानिया सात के वन क्षेत्रों में विगत दिनों हुए गोहत्या के प्रकरण को लेकर प्रशासन द्वारा गंभीरता से संज्ञान लेते हुए गहन जांच की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को प्रशासन, पुलिस एवं वन विभाग के संयुक्त दल द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण एवं कार्रवाई की गई।


    वन विभाग के एसडीओ एसएल यादव ने बताया कि वनभूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु पूर्व में संबंधित व्यक्तियों को बेदखली नोटिस जारी किए जा चुके थे। निर्धारित समयावधि में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर संयुक्त दल द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए वन क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाया गया।

    वनभूमि पर बनाए गए टीन शेड एवं कच्चे निर्माण के कुल 25 अतिक्रमण हटाए गए। इसके अतिरिक्त 12 मचान एवं तंबू भी हटाए गए। यह कार्रवाई ग्राम सजेली नानिया सात, वन बीट राखीड़िया के कम्पार्टमेंट क्रमांक 74 एवं 75 में की गई। संयुक्त दल द्वारा लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 15 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

    वहीं 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल के रूप में किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण एवं गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

    यह है मामला

    पिछले दिनों मेघनगर में वन विभाग के जंगल में एक चौंकाने वाली घटना का पर्दाफाश हुआ था। गोहत्या के साथ-साथ बड़े पैमाने पर अवैध गोमांस व्यापार चलने की सूचना मिली थी। सूचना पर पिछले शनिवार को मेघनगर एवं थांदला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस वीभत्स गतिविधि का राजफाश हुआ था।

    घटनास्थल पर दो गोवंश के शव, काटे गए गोमांस के जखीरे, हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व धारदार हथियार तथा बड़ी मात्रा में खाल, सींग व हड्डियां बिखरी पाई गईं, जो दर्शाता रही थी कि यहां लंबे समय से यह अवैध कार्य चल रहा था।

    घटनास्थल पर पुलिस और स्थानीय लोगों की भीड़ को आता देख कई संदिग्ध व्यक्ति मौके से भाग निकले थे। हालांकि, पुलिस ने तीन आरोपितों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा मोटर साइकिल आदि भी अवैध मांस के परिवहन में काम आने से जब्त की गई थी।

