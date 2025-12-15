नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। इंदौर से बिना बताए चार बच्चों को लेकर ओंकारेश्वर घूमने आई एक महिला मोरटक्का पुल पर चार बच्चों के साथ दिखाई देने के बाद अब लापता है। वहीं चार में से दो बच्चों को पुलिस ने ढूंढ लिया है। एक का शव नदी में मिला है। महिला और एक बच्चे की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने गूगल मैप की मदद से दो बच्चों को सुरक्षित उनके पिता तक पहुंचाया है।