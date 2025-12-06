भाजपा विधायक के बेटे ने तेज रफ्तार कार से बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। जिले के मोघट थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार भाजपा विधायक कंचन मुकेश तनवे के पुत्र की ( BJP MLA son accident) 'विधायक' लिखी कार ने पंधाना रोड स्थित सांघी पेट्रोल पंप के पास एक बाइक को टक्कर मार दी।

घटना रात करीब 7 बजे की बताई जा रही है। घायल युवक की पहचान कलीम उर्फ कल्लू, निवासी सोलह खोली, के रूप में हुई है, जो सब्जी मंडी की ओर से बाइक से निकल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार तेज थी, जिससे जोरदार टक्कर लगते ही युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गया। वहीं कार के भी परखच्चे उड़ गए हैं।