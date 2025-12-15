मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर बड़ा हादसा टला, नाव पलटी; लाइफ जैकेट बनी 10 श्रद्धालुओं का कवच

    तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब ब्रह्मपुरी घाट पर श्रद्धालुओं से भरी नाव अचानक पलट गई। नाव के असंतुलित होकर लोहे के एंगल से टकराने के कारण घाट क्षेत्र में कुछ देर अफरा-तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि सभी यात्री लाइफ जैकेट पहने हुए थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 08:02:15 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 08:12:01 PM (IST)
    ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर बड़ा हादसा टला, नाव पलटी; लाइफ जैकेट बनी 10 श्रद्धालुओं का कवच
    श्रद्धालुओं से भरी नाव नदी में पलट गई, बचाव दल कर रहा कार्य

    HighLights

    1. लाइफ जैकेट से टली जनहानि
    2. बिना लाइसेंस चल रही थी नाव
    3. प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा: तीर्थनगरी ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर सोमवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया। श्रद्धालुओं से भरी नाव क्रमांक 205 अचानक असंतुलित हो गई और नदी में लगे लोहे के एंगल से जा टकराई। टक्कर के दौरान नाव के पंखे में कपड़ा फंस गया, जिससे नाव पलट गई। नाव में कुल 10 श्रद्धालु सवार थे, जिसके चलते कुछ समय के लिए घाट क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

    राहत की बात यह रही कि सभी श्रद्धालुओं ने पहले से लाइफ जैकेट पहन रखी थी। नाविकों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और 10 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि या चोट की सूचना नहीं है।


    इस घटना ने एक बार फिर घाटों पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। जानकारी के मुताबिक, संबंधित नावों की लाइसेंस प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई थी, इसके बावजूद उनका संचालन किया जा रहा था। इसे नगर परिषद की गंभीर लापरवाही के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में नाव के इंजन में आग लगने की घटना सामने आ चुकी है।

    स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ओंकारेश्वर बांध परियोजना से समय-समय पर पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर अचानक घटता-बढ़ता रहता है, जिससे घाटों पर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और होमगार्ड्स की टीमें मौके पर पहुंचीं। थाना प्रभारी एके सिंदया ने बताया कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं और मामले की जांच की जा रही है। वहीं नाविक संघ के सचिव अरुण वर्मा ने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने की मांग की है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.