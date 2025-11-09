हवा खाने उतरी थी नाबालिग, ट्रेन चली तो परिवार से बिछड़ी, जीआरपी ने मिलवाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। पुलिस मुख्यालय द्वारा बालक-बालिकाओं की सुरक्षा एवं उनकी बरामदगी हेतु चलाए जा रहे “मुस्कान अभियान” के अंतर्गत जीआरपी खंडवा को बड़ी सफलता मिली है। जीआरपी खंडवा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाशचंद्र सेन की टीम ने अपहृत नाबालिग बालिका को चंद घंटों में सकुशल दस्तयाब किया। घटना सात नवंबर की है।

फरियादी निवासी जिला बलिया (उत्तरप्रदेश) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने परिवार के साथ स्पेशल रनिंग ट्रेन 01144 दानापुर-एलटीटी पूजा एक्सप्रेस के कोच नंबर S/7 में यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान रात करीब एक बजे, फरियादी की नाबालिग बेटी अचानक अपनी सीट से लापता हो गई। स्वजन ने आसपास के कोच और बाथरूम में तलाश की, किंतु वह नहीं मिली।

घटना की सूचना पर थाना जीआरपी भुसावल में प्रारंभिक रूप से धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच में पता चला कि घटना स्थल थाना जीआरपी खंडवा क्षेत्र में आता है, जिसके चलते मामला असली अपराध जीआरपी खंडवा में दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस की तत्पर कार्रवाई मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत विशेष टीम गठित कर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाशचंद्र सेन के नेतृत्व में बालिका की तलाश के निर्देश दिए। टीम ने सक्रियता दिखाते हुए फरियादी से संपर्क साधा, तकनीकी व मानव स्रोतों के माध्यम से सुराग जुटाए, और कुछ ही घंटों में अपहृत नाबालिग बालिका को सुरक्षित दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की।