खंडवा में तमाशबीन बनी खाकी... 15 से 20 बदमाशों ने दो दुकानें लूटीं, सामान भरते रहे और पुलिस देखती रही

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्र बुधवारा में शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। यहां इरफान एहमद की एक डिस्पोजल और दूसरी साड़ी की दो दुकानों को 15 से 20 बदमाशों ने निशाना बनाया। बदमाश लोडिंग वाहन से आए और पूरी योजना के तहत दुकानों के ताले तोड़कर सामान चोरी किया। हैरानी की बात यह रही कि घटना के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची, इसके बावजूद बदमाश चोरी का सामान वाहन में भरते रहे।

व्यापारियों का आरोप है कि 15 से 20 लोगों में से पुलिस मौके से सिर्फ एक को थाने लेकर गई। व्यापारियों का कहना है कि ये साधारण चोरी नहीं क्योंकि 15 से 20 लोगों के पास हथियार भी थे, वो हम लोगों से मारपीट करते क्या तब पुलिस इसे डकैती मानेगी।