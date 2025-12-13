मेरी खबरें
    खंडवा में तमाशबीन बनी खाकी... 15 से 20 बदमाशों ने दो दुकानें लूटीं, सामान भरते रहे और पुलिस देखती रही

    Khandwa News: शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्र बुधवारा में शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। यहां इरफान एहमद की एक डिस्पोजल और दूसरी साड़ी की दो दुकानों को 15 से 20 बदमाशों ने निशाना बनाया। बदमाश लोडिंग वाहन से आए और पूरी योजना के तहत दुकानों के ताले तोड़कर सामान चोरी किया।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 08:45:05 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 08:45:05 PM (IST)
    खंडवा में तमाशबीन बनी खाकी... 15 से 20 बदमाशों ने दो दुकानें लूटीं, सामान भरते रहे और पुलिस देखती रही
    15 से 20 बदमाशों ने दो दुकानें लूटीं।

    HighLights

    1. खंडवा में पुलिस की मौजूदगी में चोरी
    2. 15 से 20 बदमाशों ने दो दुकानें लूटीं
    3. सामान भरते रहे और पुलिस देखती रही

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्र बुधवारा में शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। यहां इरफान एहमद की एक डिस्पोजल और दूसरी साड़ी की दो दुकानों को 15 से 20 बदमाशों ने निशाना बनाया। बदमाश लोडिंग वाहन से आए और पूरी योजना के तहत दुकानों के ताले तोड़कर सामान चोरी किया। हैरानी की बात यह रही कि घटना के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची, इसके बावजूद बदमाश चोरी का सामान वाहन में भरते रहे।

    व्यापारियों का आरोप है कि 15 से 20 लोगों में से पुलिस मौके से सिर्फ एक को थाने लेकर गई। व्यापारियों का कहना है कि ये साधारण चोरी नहीं क्योंकि 15 से 20 लोगों के पास हथियार भी थे, वो हम लोगों से मारपीट करते क्या तब पुलिस इसे डकैती मानेगी।


    रात करीब डेढ़ बजे की घटना

    घटना शुक्रवार रात करीब डेढ़ बजे की बताई जा रही है। बुधवारा क्षेत्र के चौकीदार ने लोडिंग वाहन में सवार संदिग्ध लोगों को दुकानों के पास कुछ करते हुए देखा। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान गली में शोर-शराबा होने पर आसपास के लोग भी घरों से बाहर आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भीड़ बढ़ते देख बदमाश एक-एक कर वहां से निकलने लगे।

    एक ताला तोड़ा, दूसरे ने कटर मशीन से काटा

    पीड़ित व्यापारी इरफान एहमद ने बताया कि मेरी एक डिस्पोजल की दुकान से 30 हजार रुपये नगदी और सामान चोरी हुआ है। घटना का पूरा वीडियो उनके पास है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बदमाश लोडिंग वाहन से उतरते हैं, पहले दुकानों के ताले जांचते हैं। डिस्पोजल वाली दुकान का ताला छोटा होने के कारण उसे सब्बल से तोड़ दिया गया। इसके बाद दुकान से सामान निकालकर लोडिंग वाहन में भरा गया। वहीं, उसी दुकान से बिजली का प्लग लगाकर कटर मशीन से साड़ी की दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया गया।

    हैलोजन लगे होने से फुटेज में साफ दिख रहे चेहरे

    वीडियो में यह भी स्पष्ट है कि इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और बदमाशों से बातचीत करती है। इसके बावजूद कुछ बदमाश पुलिस के सामने ही डिस्पोजल दुकान से चोरी किया गया सामान उठाकर वाहन में भरते रहे। गली में हैलोजन लाइटें लगी होने के कारण बदमाशों के चेहरे भी वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं।

    तीन माह में इस तरह की दूसरी वारदात

    शनिवार सुबह क्षेत्र के अन्य व्यापारी भी चोरी की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे, लेकिन व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। न ही अब तक यह बताया गया कि हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ में क्या तथ्य सामने आए हैं। व्यापारियों का कहना है कि यह साधारण चोरी नहीं बल्कि डकैती का मामला है, क्योंकि 15 से 20 लोग हथियारों के साथ आए थे। उनके पास दो-तीन सब्बल और लाठियां भी थीं। क्षेत्र वासियों ने यह भी बताया कि तीन माह पहले इसी गली में एक किराना व्यापारी के यहां भी इसी तरह लोडिंग वाहन से आए बदमाशों ने चोरी की थी।

    व्यापारियों में आक्रोश

    लगातार हो रही घटनाओं से व्यापारियों में आक्रोश और दहशत का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि जब प्रमुख बाजार क्षेत्रों में इस तरह की वारदातें हो रही हैं, तो शहर की छोटी कॉलोनियों और गलियों में रहने वाले लोग कितनी असुरक्षा में होंगे। व्यापारियों ने पुलिस से मामले में सख्त कार्रवाई और सभी आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है।

