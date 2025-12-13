Khandwa: किस्तें जमा करने के बजाय 1.68 लाख लेकर फरार हाेने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। फिनो फाइनेंस प्रायवेट लिमिटेड शाखा भंडारिया रोड खंडवा में बैंक के साथ धोखाधड़ी कर लंबे समय से फरार चल रहे आरोपित बैंक मैनेजर को रामनगर चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित वर्ष 2022 से फरार था, जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी।

रामनगर चौकी प्रभारी नंदराम वासूरे के अनुसार फिनो फाइनेंस प्रायवेट लिमिटेड एक पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्था है, जो छोटे-छोटे व्यवसायियों को ऋण उपलब्ध कराकर किस्तों के माध्यम से राशि वसूलने का कार्य करती है। वर्ष 2021 में बैंक की खंडवा शाखा में मनोहर सिंह पुत्र मांगीलाल मालवीय, निवासी ग्राम रूपखेड़ा तहसील आष्टा जिला सीहोर, शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। शाखा प्रबंधक होने के नाते बैंक में होने वाले समस्त लेन-देन, खातों के संधारण तथा कर्मचारियों की निगरानी की जिम्मेदारी उसी के पास थी।

जांच में सामने आया मामला जांच में सामने आया कि 22 मार्च 2021 से 21 अप्रैल 2021 के बीच आरोपित द्वारा प्रविष्टियों में 9 लाख 87 हजार रुपये जमा होना दर्शाया गया, जबकि वास्तविक रूप से बैंक में केवल 8 लाख 19 हजार रुपये ही जमा हुए थे। इस प्रकार 1 लाख 68 हजार रुपये की राशि का अंतर पाया गया। बैंक की रिस्क कंट्रोल यूनिट द्वारा आंतरिक जांच किए जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि उक्त राशि आरोपी द्वारा गबन की गई है। स्पष्टीकरण पर नहीं दिया संतोषजनक जवाब बैंक प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर आरोपित ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और स्वयं के उपयोग में राशि लेने की बात स्वीकार की। आरोपी ने 20 हजार रुपये वापस जमा कराए, जबकि शेष 1 लाख 48 हजार रुपये सात दिन में लौटाने का आश्वासन दिया। निर्धारित समय सीमा में राशि जमा नहीं करने पर बैंक द्वारा 7 मई 2021 को लिखित नोटिस जारी किया गया, इसके बावजूद भी आरोपी ने रकम जमा नहीं की और फरार हो गया।