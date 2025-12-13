मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Khandwa: किस्तें जमा करने के बजाय 1.68 लाख लेकर फरार हाेने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार

    जांच में सामने आया कि 22 मार्च 2021 से 21 अप्रैल 2021 के बीच आरोपित द्वारा प्रविष्टियों में 9 लाख 87 हजार रुपये जमा होना दर्शाया गया, जबकि वास्तविक रूप से बैंक में केवल 8 लाख 19 हजार रुपये ही जमा हुए थे। इस प्रकार 1 लाख 68 हजार रुपये की राशि का अंतर पाया गया।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 06:59:41 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 06:59:41 PM (IST)
    Khandwa: किस्तें जमा करने के बजाय 1.68 लाख लेकर फरार हाेने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार
    फोटो-पुलिस गिरफ्त में आरोपित बैंक मैनेजर।

    HighLights

    1. किस्‍तें जमा करने के बजाय 1.68 लाख लेकर फरार हाेने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार
    2. नौ लाख में से आठ लाख ही जमा किए, एक लाख अंतर की राशि से हुआ था खुलासा
    3. समस्त लेनदेन, खातों के संधारण, कर्मचारियों की निगरानी की जिम्मेदारी उसके पास थी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। फिनो फाइनेंस प्रायवेट लिमिटेड शाखा भंडारिया रोड खंडवा में बैंक के साथ धोखाधड़ी कर लंबे समय से फरार चल रहे आरोपित बैंक मैनेजर को रामनगर चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित वर्ष 2022 से फरार था, जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी।

    रामनगर चौकी प्रभारी नंदराम वासूरे के अनुसार फिनो फाइनेंस प्रायवेट लिमिटेड एक पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्था है, जो छोटे-छोटे व्यवसायियों को ऋण उपलब्ध कराकर किस्तों के माध्यम से राशि वसूलने का कार्य करती है। वर्ष 2021 में बैंक की खंडवा शाखा में मनोहर सिंह पुत्र मांगीलाल मालवीय, निवासी ग्राम रूपखेड़ा तहसील आष्टा जिला सीहोर, शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। शाखा प्रबंधक होने के नाते बैंक में होने वाले समस्त लेन-देन, खातों के संधारण तथा कर्मचारियों की निगरानी की जिम्मेदारी उसी के पास थी।


    जांच में सामने आया मामला

    जांच में सामने आया कि 22 मार्च 2021 से 21 अप्रैल 2021 के बीच आरोपित द्वारा प्रविष्टियों में 9 लाख 87 हजार रुपये जमा होना दर्शाया गया, जबकि वास्तविक रूप से बैंक में केवल 8 लाख 19 हजार रुपये ही जमा हुए थे। इस प्रकार 1 लाख 68 हजार रुपये की राशि का अंतर पाया गया। बैंक की रिस्क कंट्रोल यूनिट द्वारा आंतरिक जांच किए जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि उक्त राशि आरोपी द्वारा गबन की गई है।

    स्पष्टीकरण पर नहीं दिया संतोषजनक जवाब

    बैंक प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर आरोपित ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और स्वयं के उपयोग में राशि लेने की बात स्वीकार की। आरोपी ने 20 हजार रुपये वापस जमा कराए, जबकि शेष 1 लाख 48 हजार रुपये सात दिन में लौटाने का आश्वासन दिया। निर्धारित समय सीमा में राशि जमा नहीं करने पर बैंक द्वारा 7 मई 2021 को लिखित नोटिस जारी किया गया, इसके बावजूद भी आरोपी ने रकम जमा नहीं की और फरार हो गया।

    न्यायालय ने भेजा जेल

    इस संबंध में बैंक प्रबंधन द्वारा 16 जुलाई 2021 को रामनगर चौकी, थाना कोतवाली खंडवा में लिखित शिकायत की गई थी। कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन दिया गया।

    बाद में न्यायालय के आदेश पर थाना कोतवाली खंडवा में धारा 420, 409 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

    पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के निर्देशानुसार पुराने एवं गंभीर अपराधों के फरार आरोपितों की धरपकड़ अभियान के तहत रामनगर चौकी पुलिस ने आरोपित मनोहर सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपित को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.