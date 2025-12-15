मेरी खबरें
    खंडवा में स्कूल में बाहरी लोगों का धावा, प्राचार्य की कालर पकड़ी, छात्रों व शिक्षकों से मारपीट

    प्राथमिक जानकारी के अनुसार शनिवार को स्कूल की छुट्टी के बाद ग्राम भड़ग्या के छात्रों और अन्य छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद को लेकर सोमवार को भड़ग्या के छात्र अपने स्वजन और गांव के कुछ उपद्रवी लोगों को साथ लेकर स्कूल पहुंचे और हिंसक घटना को अंजाम दिया।

    By Ashwin Rathore
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 06:51:19 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 06:51:19 PM (IST)
    खंडवा में स्कूल में बाहरी लोगों का धावा, प्राचार्य की कालर पकड़ी, छात्रों व शिक्षकों से मारपीट
    खालवा थाने पर शिकायत लेकर पहुंचे विद्यार्थी व स्टाफ।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा, खालवा। जिले के खालवा विकासखंड अंतर्गत शासकीय संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खारकला में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ग्राम भड़ग्या से आए 25 से 30 लोगों ने स्कूल परिसर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर छात्रों के साथ मारपीट शुरू कर दी।

    हमलावरों में स्कूल में अध्ययनरत कुछ छात्रों के पालक और गांव के अन्य उपद्रवी लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। घटना में कक्षा 11वीं के एक छात्र सहित स्कूल में कार्यरत एक अस्थाई कर्मचारी को चोटें आई हैं।

    विद्यालय के प्राचार्य बीवीएस तोमर ने खालवा थाने में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि सोमवार को अचानक ग्राम भड़ग्या से आए लोग स्कूल में घुस आए और सीधे कक्षा कक्षों तक पहुंच गए। वहां उन्होंने कुछ छात्रों के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब शिक्षकों और स्टाफ ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो उनके साथ भी हाथापाई की गई।


    शनिवार के विवाद का बताया जा रहा कारण

    प्राथमिक जानकारी के अनुसार शनिवार को स्कूल की छुट्टी के बाद ग्राम भड़ग्या के छात्रों और अन्य छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद को लेकर सोमवार को भड़ग्या के छात्र अपने स्वजन और गांव के कुछ उपद्रवी लोगों को साथ लेकर स्कूल पहुंचे और हिंसक घटना को अंजाम दिया।

    प्राचार्य की कालर पकड़कर पीटने का प्रयास

    घटना के दौरान प्राचार्य बीवीएस तोमर ने छात्रों और पालकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि इसी दौरान एक उपद्रवी ने उनकी कालर पकड़कर मारने का प्रयास किया। इस घटना से विद्यालय स्टाफ और छात्र भयभीत हो गए।

    छात्र व कर्मचारी घायल

    मारपीट में कक्षा 11वीं के एक छात्र को चोटें आई हैं। वहीं स्कूल में कार्य के लिए आए 60 वर्षीय मजदूर लक्ष्मण पिता पूनम के साथ भी मारपीट की गई, जिन्हें गेट बंद कर स्थिति संभालने का प्रयास करते समय निशाना बनाया गया। घायलों को प्राथमिक उपचार दिलाया गया है।

    पालकों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग

    घटना की सूचना मिलते ही अन्य छात्रों के पालक भी स्कूल पहुंच गए। पालकों की भीड़ को देखकर हमलावर मौके से भाग निकले। घटना को लेकर पालकों में भारी आक्रोश है। उन्होंने इसे स्कूल की सुरक्षा में बड़ी चूक बताते हुए दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।प्राचार्य बीवीएस तोमर के नेतृत्व में स्कूल प्रबंधन ने खालवा थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और घायलों की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    16 लोगों पर केस दर्ज

    मामले में थाना प्रभारी जगदीश सिंदिया ने बताया कि शिक्षक व छात्रों कि शिकायत पर ग्राम भड़ग्या के 16 लोगों आरोपितों के खिलाफ बीएनएस की धारा 132,121(1),191(2),296(a)115(2),351(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

