अब शिवाजी चौक के नाम से पहचाना जाएगा खंडवा का पीर बाबा चौक

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। ग्राम सिहाड़ा में वक्फ दरगाह पीर मौजा कमेटी के कब्जे में रहे सामुदायिक भवन और लगभग 40 हजार वर्गफीट जमीन पर पंचायत को अधिकार मिलने के बाद अब क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पंचायत ने सड़क चौड़ीकरण के साथ तिराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। जमीन विवाद के चलते प्रतिमा का अनावरण रुका हुआ था, लेकिन अब पीर बाबा चौक का नाम बदलकर शिवाजी चौक किया जाएगा।

ग्रामीणों को मिली राहत, गांव का माहौल सामान्य लंबे समय से चल रहे विवाद के पटाक्षेप से ग्रामीणों ने राहत महसूस की है। मंगलवार की प्रशासनिक कार्रवाई के बाद बुधवार को गांव में माहौल सामान्य रहा। लोग गुजरते समय दरगाह क्षेत्र में हुए बदलाव को उत्सुकता से देखते रहे। मंगलवार को राजस्व और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सामुदायिक भवन, वजूखाना, दुकान और प्रवेश द्वार सहित अन्य अतिक्रमणों को हटाया गया।