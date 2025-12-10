अब शिवाजी चौक के नाम से पहचाना जाएगा खंडवा का पीर बाबा चौक

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। ग्राम सिहाड़ा में वक्फ दरगाह पीर मौजा कमेटी के कब्जे में रहे सामुदायिक भवन और लगभग 40 हजार वर्गफीट जमीन पर पंचायत को अधिकार मिलने के बाद अब क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पंचायत ने सड़क चौड़ीकरण के साथ तिराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। जमीन विवाद के चलते प्रतिमा का अनावरण रुका हुआ था, लेकिन अब पीर बाबा चौक का नाम बदलकर शिवाजी चौक किया जाएगा।
लंबे समय से चल रहे विवाद के पटाक्षेप से ग्रामीणों ने राहत महसूस की है। मंगलवार की प्रशासनिक कार्रवाई के बाद बुधवार को गांव में माहौल सामान्य रहा। लोग गुजरते समय दरगाह क्षेत्र में हुए बदलाव को उत्सुकता से देखते रहे। मंगलवार को राजस्व और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सामुदायिक भवन, वजूखाना, दुकान और प्रवेश द्वार सहित अन्य अतिक्रमणों को हटाया गया।
उधर, दरगाह परिसर में बने सामुदायिक भवन का उपयोग पिछले कुछ वर्षों से मदरसे के रूप में किया जा रहा था, जहां शाम के समय 30-40 बच्चे दीनी तालीम लेने आते थे। भवन पंचायत को सौंपे जाने के बाद बुधवार को इसे बंद कर दिया गया। अब मदरसे की कक्षाएं सुबह और शाम के समय मस्जिद में ही संचालित की जाएंगी।
पंचायत ने दरगाह कमेटी को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया था। नोटिस का जवाब देने के बाद कमेटी ने वक्फ बोर्ड में शिकायत कर दी। वक्फ बोर्ड ने खसरा क्रमांक 781 रकबा 14.500 हेक्टेयर भूमि (इस पर पूरा गांव बसा है) को अपनी संपत्ति बताते हुए भोपाल स्थित मप्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में केस कर दिया। ट्रिब्यूनल के नोटिस पर पंचायत ने अपना पक्ष रखा। आखिरकार फैसला पंचायत के पक्ष में रहा। इसके बाद मंगलवार को दरगाह का अतिक्रमण हटा दिया गया।
