शादी सीजन के बीच सब्जियों के भाव गिरे धड़ाम! प्याज, गोभी, भिंडी के रेट हुए आधे, देखें नई रेट लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। ग्रामीण अंचलों से सब्जियों की आवक बढ़ने से बाजार में इनके भाव आधे से भी कम हो गए हैं। एक सप्ताह के भीतर ही यह अंतर देखने को मिल रहा है। जो सब्जी एक सप्ताह पहले 60 रुपये किलो मिलती थी वह 30 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं 40 रुपये किलो बिकने वाली सब्जियां 15 रुपये किलो पर आ गई है। बाजार में सब्जियां खरीदने के लिए पहुंच रहे लोग भाव कम होने से खुश नजर आ रहे हैं।

नासिक से सब्जियों की आवक होती है वैवाहिक सीजन के बीच सब्जियों के भाव कमी आ गई है। इसका मुख्य कारण लोकल स्तर पर सब्जियों की आवक बढ़ना बताया जा रहा है। आमतौर पर शहर में महाराष्ट्र के जलगांव और नासिक से सब्जियों की आवक होती है। ऐसा तब होता है जब जिले के ग्रामीण अंचलों से सब्जियां मंडी में नीलाम होने कम आती हैं लेकिन वर्तमान स्थिति देखें तो जिले के ग्राम पांजरिया कोरगला, चमाटी, सिहाड़ा सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से टमाटर, गिलकी, गोभी, भिंडी, आलू, हरी मिर्च, हरा धनिया सहित अन्य सब्जियां मंडी में पहुंच रही हैं।