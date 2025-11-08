खंडवा- ग्रामीणों ने अवैध निर्माण का किया विरोध तो वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव को बता दिया अपनी संपत्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। मप्र वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा राजस्व ग्राम सिहाड़ा को अपनी संपत्ति बताने से गांव में हडकंप मच गया है। ग्राम पंचायत द्वारा गांव की दरगाह के आसपास शासकीय जमीन पर दुकान व अन्य भवन निर्माण के लिए दरगाह कमेटी को नोटिस दिया था। इस पर दरगाह कमेटी ने वक्फ बोर्ड की शरण में जाकर पूरे गांव को ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता दिया है। इतना ही नहीं न्यायालय मप्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल ने ग्राम पंचायत को 10 नवंबर को भोपाल में पेशी पर उपस्थित होने का नोटिस दिया है।

वक्फ बोर्ड द्वारा जिस जमीन को अपना बताया जा रहा है। उस पर सिहाड़ा गांव बसा हुआ है। वक्फ बोर्ड ने खसरा क्रमांक 781 रकबा 140500 हेक्टयर को अपनी संपत्ति बताया है,जहां करीब 10 हजार हिंदू-मुस्लिम सहित विभिन्न संप्रदायों के परिवार निवासरत है। ग्राम सरपंच प्रतिनिधि हेमंत चौहान ने वक्फ बोर्ड के नोटिस को न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है।

जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर खंडवा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले सिहाड़ा गांव को वक्फ दरगाह पीर मौजा सिहाड़ा के कोषाध्यक्ष 40 वर्षीय शेख सब्बू पुत्र शेख शफी की शिकायत पर न्यायालय मप्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल ने खंडवा कलेक्टर से लेकर सिहाड़ा ग्राम पंचायत सरपंच-सचिव सहित वक्फ बोर्ड भोपाल के सीईओ सहित छह लोगों को नोटिस दिया है। इसमें शिकायकर्ता की ओर से बताया गया है कि सिहाड़ा स्थित खसरा नबंर 781 जिसका रकबा 140500 हेक्टयर वक्फ दरगाह के मौजा तहसील व जिला खंडवा में स्थित है। जो कि पूर्णरूप से वक्फ संपत्ति है। इसका प्रकाशन मप्र राजपत्र में 25 अगस्त 1989 के सीरियल क्रमांक एक से चार पर वक्फ संपत्ति के रूप में किया गया है। करीब 300 वर्ष पुरानी यह जमीन मप्र वक्फ बोर्ड भोपाल की संपत्ति के रूप में सीरियल क्रमांक 331 पर इंद्राज है। इस पर इमामबाड़ा,दरगाह, कब्रिस्तान दर्ज है। पूर्व में दरगाह के आसपास कच्ची दुकानें बनी हुई थी। बाद में दुकानों को हटाकर तार फेंसिंग कर दी गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा यहां कोई कार्रवाई नहीं की जाए।