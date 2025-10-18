मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP News: अशोक नगर के संब इंस्‍पेक्‍टर ने खरगोन में होटल में लगाई फांसी

    खरगोन। अशोक नगर कोतवाली में पदस्थ सब स्पेक्टर अक्षय कुमार कुशवाह ने खरगोन में गोपाल होटल में फांसी लगाई। खरगोन कोतवाली टी आई बीएल मंडलोई और पुलिस बल मौके पर मौजूद । FSL की टीम भी पहुंची।फ़िलहाल पुलिस ने अशोक नगर कोतवाली में सूचना पहुंचा दी है। परिजनों के पहुंचने पर आगे की करवाई की जायेगी।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 04:57:53 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 04:58:53 PM (IST)
    MP News: अशोक नगर के संब इंस्‍पेक्‍टर ने खरगोन में होटल में लगाई फांसी
    अक्षय कुमार कुशवाह

    खरगोन। अशोक नगर कोतवाली में पदस्थ सब स्पेक्टर अक्षय कुमार कुशवाह ने खरगोन में गोपाल होटल में फांसी लगाई। खरगोन कोतवाली टी आई बीएल मंडलोई और पुलिस बल मौके पर मौजूद । FSL की टीम भी पहुंची।फ़िलहाल पुलिस ने अशोक नगर कोतवाली में सूचना पहुंचा दी है। परिजनों के पहुंचने पर आगे की करवाई की जायेगी। बताया जा रहा है अक्षय कुशवाह गुना जिले का रहने वाला है और अशोक नगर कोतवाली में पदस्थ थाखरगोन पुलिस घटना की जांच में जुटी है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.