खरगोन। अशोक नगर कोतवाली में पदस्थ सब स्पेक्टर अक्षय कुमार कुशवाह ने खरगोन में गोपाल होटल में फांसी लगाई। खरगोन कोतवाली टी आई बीएल मंडलोई और पुलिस बल मौके पर मौजूद । FSL की टीम भी पहुंची।फ़िलहाल पुलिस ने अशोक नगर कोतवाली में सूचना पहुंचा दी है। परिजनों के पहुंचने पर आगे की करवाई की जायेगी। बताया जा रहा है अक्षय कुशवाह गुना जिले का रहने वाला है और अशोक नगर कोतवाली में पदस्थ थाखरगोन पुलिस घटना की जांच में जुटी है।