MP के मंडला में अंजनिया बायपास पर चलते ट्रक का टायर फटा, आग और धमाके से दहले लोग

नईदुनिया न्यूज अंजनिया, मंडला। मंडला से छत्तीसगढ़ नेशनल हाईवे 30के अंजनिया बाईपास पर शुक्रवार सुबह तड़के रायपुर से राजस्थान जा रहा जीआई तार के बंडल से लदा एक ट्रक क्रमांक आरजे 11 जीबी 6711 में अचानक आग लग गई और ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया।

हादसे में ट्रक चालक और क्लीनर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रक के टायर और डीजल टैंक फटने की तेज आवाजें हाइवे से सटे अंजनिया के रिहायशी इलाकों तक साफ सुनाई दीं। इस घटना के कारण नेशनल हाईवे पर करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा।

जानकारी अनुसार शुक्रवार तड़के एक ट्रक मंडला के अंजनिया बाईपास से गुजर रहा था, इसी दौरान अचानक उसके गुल्लक (ड्रॉप एक्सल) टायर फट गया, टायर फटने के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर दूर जाकर रुका और उसमें तुरंत आग लग गई। ट्रक में जीआई तार के बंडल लदे होने के कारण आग ने तेजी से पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह देखते ही देखते धूं-धूं कर जलने लगा।घटना की सूचना मिलते ही जिला मुख्यालय से दमकल वाहन को रवाना किया गया, जिसे घटना स्थल तक पहुंचने में लगभग 40 मिनट लगे।