मंडला में पिकअप से टकराकर पलटा सरिये से लदा ट्रक, तीन की मौत और एक घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। मंडला में बम्हनी थाना अंतर्गत चौकी अंजनिया क्षेत्र के नेशनल हाईवे 30 स्थित अहमदपुर चौराहा पर देर रात लगभग 1 बजे एक भीषण सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मटर से भरी पिकअप एक्सीडेंटल जोन के समीप लोडेड खड़ी हुई थी। इसी दौरान रायपुर से जबलपुर की ओर जा रहा सरिया लदा अनियंत्रित ट्रक पिकअप से टकराते हुए अहमदपुर रोड पर पहुंचकर पलट गया।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप के पास खड़े ढाबा संचालक शीतल गुप्ता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रक में सवार एक बालक तथा पिकअप वाहन के एक अन्य व्यक्ति के शव को पलटे ट्रक के नीचे से क्षत-विक्षिप्त अवस्था में पड़े रहे। घंटों चले रेस्क्यू अभियान के बाद इन्हें निकाला गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है।