नए 8 पॉजिटिव मिले, कुल संक्रमित 150, दो की हो चुकी मौत

निम्बाहेड़ा (नईदुनिया न्यूज)। निम्बाहेड़ा कोरोना संक्रमण के हॉट स्पॉट क्षेत्र से कोरोना संक्रमण रोगियों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज से आई सैंपल रिपोर्ट में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के नए 8 केस आने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 150 पर पहुंच गई है। सभी रोगी हॉट स्पॉट क्षेत्र 7 कंघी मोहल्ला एवं एक माहेश्वरी मोहल्ला का है।

उक्त जानकारी देते हुए विशेषाधिकारी हेमेंद्र नागार ने बताया कि सभी 8 नए संक्रमित रोगियों को क्वारंटाइन सेंटर पर भेज दिया है। विगत तीन दिनों से कोरोना संक्रमितों की आने वाली रिपोर्ट कम थी, शुक्रवार को आई रिपोर्ट में एक साथ 8 नए रोगी पाए जाने से शासन-प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग में एक बार पुनः हड़कंप मच गया है। चिकित्सा विभाग द्वारा सैंपलिंग का कार्य प्रतिदिन तेजी से किया जा रहा है। सभी सार्थक प्रयासरत है कि इस संक्रमण की चैन को तोड़ा जाए। हॉट स्पॉट में आए पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आने वाले ही ज्यादातर संक्रमित हुए हैं। शुक्रवार को कोरोना हॉट स्पॉट से 143 सैंपल लिए गए। वहीं, महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर में कोरोना वार्ड में भर्ती निम्बाहेड़ा के 10 और कोरोना पॉजिटिव मरीज चित्तौड़गढ़ रैफर किए गए। हितेश आगार, दिया डांगी, पूरण कुमावत, निर्मला मुणेत, अययुब, मुकेश मगरूढ़िया, लीला बाई, पार्वती कुम्हार, प्रियांशी, श्रुति की दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने रिलीव किया।

फोटोकेप्शन 15एनआईएम-02 उदयपुर अस्पताल से ठीक होकर घर जाते हुए लोगों ने खुशी जताई।

ब्लॉक कार्यालय मे खोला दवा वितरण केंद्र

कोरोना पोजिटिव केस की संख्या पर नियंत्रण करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित क्षेत्र के पास बीसीएमओ कार्यालय में दवा वितरण केंद्र खोला गया। इसमें उस क्षेत्र के निवासियों को एक वाट्सअप मोबाइल नंबर दिया है, जिस पर मैसेज करने पर उपलब्ध सरकारी दवाइयों के पैकेट बना कर उनके घर पर भिजवाने कि व्यवस्था की गई है। अब तक 264 रोगियों को दवाई दी जा चुकी है।

सहकारिता विभाग ने कार्मिकों को दिया तोहफा

कोरोना संक्रमण के दौरान ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों के संचालन में लगे कर्मचारियों को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। विपरीत परिस्थतियों में खरीद से जुड़े कार्य कर रहे सहकारी समितियों के कार्मिकों को संबल मिलेगा। उक्त जानकारी देते हुए राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों से अपने खेत के नजदीक उपज बेचने की सुविधा देने के लिए नियमों में शिथिलता देकर 592 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों को निजी गौण मंडी घोषित किया है। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी इस कार्य में लगातार सहयोग कर सहकारी समितियों को सक्रिय कर रहे हैं। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता नरेश पाल गंगवार ने बताया कि आज तक 390 सहकारी गौण मंडियों द्वारा किसानों को अपने गांव के नजदीक ही उपज बेचान की सुविधा देना प्रारंभ कर दिया गया है।