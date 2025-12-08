साइबर फ्रॉड से सावधान... मंदसौर में एपीके फाइल खोलते ही उड़ा दिए 7.40 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। कोतवाली पुलिस ने झारखंड में बैठकर मंदसौर के एक बैंक खाते से 7.40 लाख रुपये उड़ाने के मामले में तीन आरोपितों को पकड़ा है। पुलिसकर्मियों ने 1500 किमी का सफर तय कर झारखंड के देवघर जिले के गांवों से इन्हें गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक लाख रुपये, पांच मोबाइल एवं 10 सिम जब्त की गई हैं।
इस गिरोह का मास्टर माइंड भूदेव फरार है। खाते से उड़ाया हुआ रुपया उसी के पास है। पकड़े गए तीनों आरोपितों का काम खाते में रुपये आने के बाद निकालकर मास्टर माइंड तक पहुंचाना था। आरोपितों ने पहले पीड़ित के खाते में निमंत्रण की एपीके फाइल भेजी। इसे खोलते ही उनका मोबाइल हैक हो गया और बेटी की फीस के लिए खाते में जमा कर रखे रुपये ठगों ने उड़ा दिए।
एएसपी तेर सिंह बघेल ने बताया कि एक दिसंबर को राजेश परमार ने बैंक खाते से सात लाख 40 हजार 560 रुपये निकाले जाने की शिकायत की थी। साइबर सेल व बैंक की मदद से खाते से रुपये उड़ाने वाले आरोपितों की पहचान झारखंड के निवासियों के रूप में की गई। पुलिस टीम ने झारखंड के देवघर जिले के थाना सारठ से तीन आरोपितों- 26 वर्षीय बोलबम रवानी निवासी ग्राम नवाड़ी थाना सारठ, 22 रोशन रवानी निवासी सियाटांक पोस्ट टापोवन, और 22 वर्षीय पिंटू उर्फ मांटू रवानी निवासी नवाड़ी थाना सारठ, जिला देवघर (झारखंड) को गिरफ्तार किया। आरोपितों के कब्जे से पांच महंगे मोबाइल जब्त किए गए, जिनमें तीन आईफोन व दो स्मार्ट फोन शामिल हैं। 10 सिम एवं धोखाधड़ी से प्राप्त एक लाख रुपये भी जब्त किए गए।
