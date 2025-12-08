साइबर फ्रॉड से सावधान... मंदसौर में एपीके फाइल खोलते ही उड़ा दिए 7.40 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। कोतवाली पुलिस ने झारखंड में बैठकर मंदसौर के एक बैंक खाते से 7.40 लाख रुपये उड़ाने के मामले में तीन आरोपितों को पकड़ा है। पुलिसकर्मियों ने 1500 किमी का सफर तय कर झारखंड के देवघर जिले के गांवों से इन्हें गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक लाख रुपये, पांच मोबाइल एवं 10 सिम जब्त की गई हैं।

मास्टर माइंड फरार, साथियों का काम था नकदी पहुंचाना इस गिरोह का मास्टर माइंड भूदेव फरार है। खाते से उड़ाया हुआ रुपया उसी के पास है। पकड़े गए तीनों आरोपितों का काम खाते में रुपये आने के बाद निकालकर मास्टर माइंड तक पहुंचाना था। आरोपितों ने पहले पीड़ित के खाते में निमंत्रण की एपीके फाइल भेजी। इसे खोलते ही उनका मोबाइल हैक हो गया और बेटी की फीस के लिए खाते में जमा कर रखे रुपये ठगों ने उड़ा दिए।