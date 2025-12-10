मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश के मंदसौर की मल्हारगढ़ पुलिस पर फर्जी केस के मामले में एसपी ने हाईकोर्ट में सबूत पेश किया। जिसमें बताया सीसीटीवी फुटेज पेश कर बताया गया कि आरोपी पीछ पर बैग टांगे चल रहा था। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने सही प्रक्रिया नहीं अपनाई, जिस वजह से उन पर कार्रवाई की गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 01:30:03 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 01:40:00 PM (IST)
    मल्हारगढ़ पुलिस पर फर्जी केस बनाने का आरोप, कोर्ट में बोले एसपी- केस झूठा नहीं, बस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ
    हाइकोर्ट में पुलिस की तरफ से भी सीसीटीवी फुटेज पेश किया गया। जिसमें सोहनलाल(सफेद टीशर्ट में) बेग को पीठ पर लटकाए दिख रहा है। .वीडियो ग्रेब

    HighLights

    1. एसपी ने भी पेश किए सबूत : एक निरीक्षक, दो उनि, तीन आरक्षकों को किया निलंबित
    2. एएसपी के सौंपी है विभागीय जांच, हाईकोर्ट जस्टिस ने फैसला सुरक्षित रखा गया है
    3. पहले पुलिस पर फर्जी केस बनाने का आरोप लगाकर सीसीटीवी फुटेज पेश किए थे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मल्हारगढ़ पुलिस पर फर्जी केस बनाने के आरोप में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को एसपी विनोद कुमार मीना पेश हुए। उन्होंने न्यायाधीश को जानकारी दी कि अफीम तस्करी का केस फर्जी नहीं है। आरोपित सोहनलाल के बैग से ही अफीम बरामद की गई थी। इसके पक्ष में एसपी ने सरकारी वकील के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज पेश किए। जिसमें आरोपित पीठ पर बैग टांगे चल रहा था।

    एसपी ने स्वीकारा कि पुलिसकर्मियों ने इसमें प्रक्रिया सही नहीं अपनाई थी इसलिए निरीक्षक राजेंद्र पंवार, उनि साजिद मंसूरी, संजय प्रतापसिंह व आरक्षक नरेंद्र, जितेंद्र, दिलीप जाट को निलंबित कर दिया गया है। इनकी विभागीय जांच एएसपी तेरसिंह बघेल को सौंपी गई है। एसपी के बयान के बाद जस्टिस सुबोध अभयंकर ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। शाम तक मामले में कोई आदेश जारी नहीं किया था।


    मिली जानकारी के अनुसार अगस्त 2025 में मल्हारगढ़ पुलिस ने आरोपित सोहनलाल पुत्र बाबूलाल कंचन मिरासी ग्राम विरमोणी सारणो की ढाणी, लापला थाना बायतू जिला बालोतरा (राज.) को गिरफ्तार कर उसके पास से 2.50 किलो अफीम जब्त की थी। इस मामले में सोहनलाल ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जमानत याचिका दायर की। 5 दिसंबर को सुनवाई में मल्हारगढ़ पुलिस पर फर्जी केस बनाने का आरोप लगाते हुए बस के सीसीटीवी फुटेज पेश किए थे।

    जिसमें सादी वर्दी में तीन पुलिसकर्मी सोहनलाल पुत्र बाबूलाल निवासी जिला बालोतरा (राज.) को साथ लेकर उतार रहे हैं। उसमें दावा किया गया कि सोहनलाल के पास कोई बैग नहीं था। इधर बचाव पक्ष ने बस मालिक का भी हलफनामा पेश किया था जिसमें उसने कहा था कि यह मेरी बस के सीसीटीवी फुटेज नहीं है। इससे पूरे प्रकरण पर संदेह उत्पन्न हो रहा था तो न्यायाधीश ने सोहनलाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए 9 दिसंबर को एसपी विनोद कुमार मीना को पेश होकर वस्तुस्थिति बताने को कहा था।

    सोहनलाल ने पीठ पर टांग रखा था बैग

    मंगलवार को एसपी विनोद कुमार मीना हाईकोर्ट में पहुंचे। यहां उन्होंने न्यायाधीश के सामने कहा कि केस फर्जी नहीं है आरोपित को बस से उतारते समय भी उसकी पीठ पर बैग टंगा हुआ था। इसके पक्ष में उन्होंने भी कुछ सीसीटीवी फुटेज पेश किए हैं। जिसमें सोहनलाल को अफीम देने वाला भी दिख रहा है। सोहनलाल ने पीठ पर बैग टांग रखा था।

    एसपी ने कोर्ट में माना कि केस पूरी तरह सही है पर उसकी प्रक्रिया में पुलिसकर्मियों ने कुछ गलतियां की हैं इसलिए तत्कालीन टीआई राजेंद्र पंवार, उनि संजय प्रतापसिंह, उनि साजिद मंसूरी, आरक्षक नरेंद्र, जितेंद्र, दिलीप जाट को निलंबित कर दिया है। इनकी विभागीय जांच एएसपी तेरसिंह बघेल को सौंपी गई है। इसके बाद हाईकोर्ट जस्टिस ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

    पुलिस द्वारा पेश सीसीटीवी फुटेज के बाद जस्टिस ने फिर देखे बस वाले फुटेज

    एसपी द्वारा पेश किए गए सीसीटीवी फुटेज के बाद जस्टिस ने आरोपी पक्ष के वकील द्वारा पेश किए गए सीसीटीवी फुटेज को भी देखा। इसमें आरोपित की पीठ पर वहीं बैग दिख रहा है। इस पर जस्टिस ने भी सवाल पूछा था कि पहले तो यह बताया जा रहा था कि सोहनलाल के पास बैग नहीं था।

