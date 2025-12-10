मल्हारगढ़ पुलिस पर फर्जी केस बनाने का आरोप, कोर्ट में बोले एसपी- केस झूठा नहीं, बस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मल्हारगढ़ पुलिस पर फर्जी केस बनाने के आरोप में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को एसपी विनोद कुमार मीना पेश हुए। उन्होंने न्यायाधीश को जानकारी दी कि अफीम तस्करी का केस फर्जी नहीं है। आरोपित सोहनलाल के बैग से ही अफीम बरामद की गई थी। इसके पक्ष में एसपी ने सरकारी वकील के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज पेश किए। जिसमें आरोपित पीठ पर बैग टांगे चल रहा था।

एसपी ने स्वीकारा कि पुलिसकर्मियों ने इसमें प्रक्रिया सही नहीं अपनाई थी इसलिए निरीक्षक राजेंद्र पंवार, उनि साजिद मंसूरी, संजय प्रतापसिंह व आरक्षक नरेंद्र, जितेंद्र, दिलीप जाट को निलंबित कर दिया गया है। इनकी विभागीय जांच एएसपी तेरसिंह बघेल को सौंपी गई है। एसपी के बयान के बाद जस्टिस सुबोध अभयंकर ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। शाम तक मामले में कोई आदेश जारी नहीं किया था।

मिली जानकारी के अनुसार अगस्त 2025 में मल्हारगढ़ पुलिस ने आरोपित सोहनलाल पुत्र बाबूलाल कंचन मिरासी ग्राम विरमोणी सारणो की ढाणी, लापला थाना बायतू जिला बालोतरा (राज.) को गिरफ्तार कर उसके पास से 2.50 किलो अफीम जब्त की थी। इस मामले में सोहनलाल ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जमानत याचिका दायर की। 5 दिसंबर को सुनवाई में मल्हारगढ़ पुलिस पर फर्जी केस बनाने का आरोप लगाते हुए बस के सीसीटीवी फुटेज पेश किए थे। जिसमें सादी वर्दी में तीन पुलिसकर्मी सोहनलाल पुत्र बाबूलाल निवासी जिला बालोतरा (राज.) को साथ लेकर उतार रहे हैं। उसमें दावा किया गया कि सोहनलाल के पास कोई बैग नहीं था। इधर बचाव पक्ष ने बस मालिक का भी हलफनामा पेश किया था जिसमें उसने कहा था कि यह मेरी बस के सीसीटीवी फुटेज नहीं है। इससे पूरे प्रकरण पर संदेह उत्पन्न हो रहा था तो न्यायाधीश ने सोहनलाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए 9 दिसंबर को एसपी विनोद कुमार मीना को पेश होकर वस्तुस्थिति बताने को कहा था।