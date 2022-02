java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: रोहित शर्मा (C) शिखर धवन विराट कोहली श्रेयस अय्यर ऋषभ पंत (W) सूर्यकुमार यादव वॉशिंगटन सुंदर दीपक चाहर कुलदीप यादव मोहम्मद सिराज प्रसिद्ध कृष्णा केमार रोच अलज़ारी जोसफ ओडियन स्मिथ जेसन होल्डर फेबियन ऐलन हेडन वाल्श Referral 1 (0.3 ovs): WI against R Sharma (LBW) Unsuccessful (IND: 2, WI: 1) Power play 1 (1-10): India 42/3 India 50/3 in 12.5 overs Drinks: India 54/3 in 13.1 overs 4th wkt Partnership: 50 off 68 balls between S Iyer (22) and R Pant (26) India 103/3 in 23.1 overs S Iyer 9th ODI fifty: 50 runs in 74 balls (6x4) (0x6) 4th wkt Partnership: 100 off 115 balls between S Iyer (44) and R Pant (49) R Pant 5th ODI fifty: 50 runs in 47 balls (5x4) (1x6) India 152/3 in 29.4 overs Drinks: India 152/4 in 30.0 overs Power play 2 (11-40): India 193/6 (151 runs, 3 wickets) India 200/6 in 40.3 overs 7th wkt Partnership: 50 off 49 balls between W Sundar (13) and D Chahar (36) India 250/7 in 47.3 overs Power play 3 (41-50): India 265/10 (72 runs, 4 wickets) Innings Break: India 265/10 in 50.0 overs