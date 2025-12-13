यूक्रेन की महिलाओं ने पशुपतिनाथ मंदिर में की शांति की कामना, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर युद्ध विराम की मांगी मन्नत

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। इस बीच शनिवार को यूक्रेन की छह महिलाएं मंदसौर स्थित श्री पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने यहां महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर युद्ध विराम और यूक्रेन में शांति बहाली के लिए कामना की है। महिलाओं के साथ जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर संगम गिरी महाराज भी मौजूद रहे।

संगम गिरी महाराज ने एक यूक्रेनी महिला को करनेश्वरी नाम दिया है, जिसने इंटरनेट पर सर्च कर मंदसौर के श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की थी। वह शनिवार को महादेव के दर्शन करते हुए भावुक हो गई और आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा कि यहां आकर बहुत खुश हूं। हमारा यूक्रेन अभी युद्ध का दंश झेल रहा है। जनता परेशान है, मैंने पशुपतिनाथ महादेव से शांति के लिए कामना की है।