    यूक्रेन की महिलाओं ने पशुपतिनाथ मंदिर में की शांति की कामना, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर युद्ध विराम की मांगी मन्नत

    MP News: रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। इस बीच शनिवार को यूक्रेन की छह महिलाएं मंदसौर स्थित श्री पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने यहां महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर युद्ध विराम और यूक्रेन में शांति बहाली के लिए कामना की है।

    By Alok Sharma
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 09:36:36 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 09:36:36 PM (IST)
    यूक्रेन की महिलाओं ने पशुपतिनाथ मंदिर में की शांति की कामना, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर युद्ध विराम की मांगी मन्नत
    पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचीं छह यूक्रेनी महिलाएं

    HighLights

    1. पशुपतिनाथ मंदिर में रूस-यूक्रेन युद्ध विराम की मन्नत
    2. पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचीं छह यूक्रेनी महिलाएं
    3. महिलाओं ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। इस बीच शनिवार को यूक्रेन की छह महिलाएं मंदसौर स्थित श्री पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने यहां महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर युद्ध विराम और यूक्रेन में शांति बहाली के लिए कामना की है। महिलाओं के साथ जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर संगम गिरी महाराज भी मौजूद रहे।

    संगम गिरी महाराज ने एक यूक्रेनी महिला को करनेश्वरी नाम दिया है, जिसने इंटरनेट पर सर्च कर मंदसौर के श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की थी। वह शनिवार को महादेव के दर्शन करते हुए भावुक हो गई और आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा कि यहां आकर बहुत खुश हूं। हमारा यूक्रेन अभी युद्ध का दंश झेल रहा है। जनता परेशान है, मैंने पशुपतिनाथ महादेव से शांति के लिए कामना की है।


    मां काली की पूजा करती हैं करनेश्वरी

    महामंडलेश्वर स्वामी संगम गिरी महाराज के अनुसार करनेश्वरी यूक्रेन में आयुर्वेदिक सेंटर खोल संचालित करती हैं। वह प्रतिदिन मां काली की पूजा करती हैं और जब भी भारत आती हैं तो तीर्थों पर दर्शन करने जरूर जाती हैं। अपना असली नाम भी वह अब करनेश्वरी ही बताती हैं। उन्हें महामृत्युंजय मंत्र भी कंठस्थ है।

